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Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Власти Тюмени решили не отключать отопление из-за потепления

Власти объяснили, почему в Тюмени не отключат отопление

2 апреля 2024, 05:48
Фото: 1MI

Власти Тюмени решили не отключать отопление из-за потепления

В ближайшие дни температура воздуха поднимется до +17 градусов. В администрации Тюмени рассказали, почему потепление не повлияет на отопительный период.
«В ближайшие пару дней в Тюмени значительно потеплеет. При этом, отопительный период завершён быть не может, поскольку синоптики в апреле ещё обещают прохладную весеннюю погоду. Ночью может сохраняться минусовая и близкая к 0 градусов Цельсия температура. Днём также погода будет изменчива», — пояснили в администрации.

В мэрии добавили, что решение о завершении отопительного периода принимается с учетом среднесуточной, а не дневной температуры воздуха. Отключение отопления на несколько дней невозможно, так как температурные колебания в тепловых сетях могут привести к аварийным ситуациям.

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По данным сервиса Гисметео, в дневное время 3 и 4 апреля в Тюмени потеплеет до +14+17 градусов. В ночное время температура воздуха опустится до +3+5. Ближе к выходным ожидается похолодание до -1+7 градусов.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы пожаловались на огромные суммы в платежках за отопление. Некоторым людям за февраль насчитали более трех тысяч рублей.

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