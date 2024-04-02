Власти объяснили, почему в Тюмени не отключат отопление

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
«В ближайшие пару дней в Тюмени значительно потеплеет. При этом, отопительный период завершён быть не может, поскольку синоптики в апреле ещё обещают прохладную весеннюю погоду. Ночью может сохраняться минусовая и близкая к 0 градусов Цельсия температура. Днём также погода будет изменчива», — пояснили в администрации.
В мэрии добавили, что решение о завершении отопительного периода принимается с учетом среднесуточной, а не дневной температуры воздуха. Отключение отопления на несколько дней невозможно, так как температурные колебания в тепловых сетях могут привести к аварийным ситуациям.
По данным сервиса Гисметео, в дневное время 3 и 4 апреля в Тюмени потеплеет до +14+17 градусов. В ночное время температура воздуха опустится до +3+5. Ближе к выходным ожидается похолодание до -1+7 градусов.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы пожаловались на огромные суммы в платежках за отопление. Некоторым людям за февраль насчитали более трех тысяч рублей.