На полпути к лету: в Тюмень идет потепление

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
По данным сервиса Гисметео, начало апреля в Тюмени будет по-настоящему теплым. В дневное время 3 и 4 апреля воздух прогреется до +14+17 градусов, но ночью похолодает до +3+5.
При этом, 1 и 2 апреля ожидаются осадки в виде снега с дождем, температура воздуха будет держаться в диапазоне от +9 до +11 градусов днем, а скорость ветра составит 9-11 метров в секунду.
Конец марта будет достаточно морозным. В ночь с 27 на 28 марта прогнозируется резкое похолодание, температура воздуха опустится до -3-10 градусов. Местами пройдет снег, скорость ветра составит 6-10 метров в секунду.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области закрыли две ледовые переправы. Пассажирские перевозки организованы с помощью судна на воздушной подушке.