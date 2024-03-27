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Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

В Тюмени ожидается потепление до +17 градусов

На полпути к лету: в Тюмень идет потепление

27 марта 2024, 08:45
Фото: 1MI

В Тюмени ожидается потепление до +17 градусов

В первую неделю апреля воздух прогреется до +17 градусов. Однако до потепления придется потерпеть, так как конец марта обещает быть морозным.

По данным сервиса Гисметео, начало апреля в Тюмени будет по-настоящему теплым. В дневное время 3 и 4 апреля воздух прогреется до +14+17 градусов, но ночью похолодает до +3+5.

При этом, 1 и 2 апреля ожидаются осадки в виде снега с дождем, температура воздуха будет держаться в диапазоне от +9 до +11 градусов днем, а скорость ветра составит 9-11 метров в секунду.

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Конец марта будет достаточно морозным. В ночь с 27 на 28 марта прогнозируется резкое похолодание, температура воздуха опустится до -3-10 градусов. Местами пройдет снег, скорость ветра составит 6-10 метров в секунду.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области закрыли две ледовые переправы. Пассажирские перевозки организованы с помощью судна на воздушной подушке.

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