До конца весны тюменские компании сократят 267 человек

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
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Updated Сегодня, 03:16
До конца весны в Тюменской области сократят 267 человек, сократить сотрудников планируют 46 компаний. Об этом директор департамента труда и занятости региона Александр Сидоров рассказал РБК Тюмень.
«46 организаций предоставили сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении в период с 21 марта по 31 мая 267 сотрудников. Наибольшее высвобождение сотрудников предполагается в организациях, осуществляющих следующие виды экономической деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, деятельность железнодорожного транспорта — грузовые перевозки», — пояснил Сидоров.
Он отметил, что большинство сокращений пройдет в связи с реорганизацией компаний, например — присоединением и разделением организаций, изменением структуры или собственника. В таких случаях работники фактически не лишаются работы, а переходят в другие организации или отделы. Нередки и случаи, когда сведения о планируемом сокращении работников отзываются.
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