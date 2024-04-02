До конца весны тюменские компании сократят 267 человек

Он отметил, что большинство сокращений пройдет в связи с реорганизацией компаний, например — присоединением и разделением организаций, изменением структуры или собственника. В таких случаях работники фактически не лишаются работы, а переходят в другие организации или отделы. Нередки и случаи, когда сведения о планируемом сокращении работников отзываются.