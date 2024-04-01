На реконструкцию ДК «Строитель» в Тюмени потратят 1.9 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Ремонт ДК «Строитель» на Республики, построенного в 1986 году, обойдется региональному бюджету в 1.9 миллиарда рублей. Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер сообщила РБК Тюмень.
Проект реконструкции и сумма были одобрены госэкспертизой. Общий объем строительных работ составит около 51 тысячи квадратных метров. Власти планируют провести ремонт в ДК в 2025 году, сроки начала и окончания работ зависят от наличия финансов в бюджете и сроков их выделения.
В обновленном «Строителе» будут оборудованы репетиционные, хореографические и конференц-залы. На прилегающей к ДК территории высадят многолетние растения.
Дворец культуры был закрыт в ноябре 2023 года из-за ненормативного состояния. На данный момент он временно расположен в здании на Текстильной.
Ранее «Наш город» сообщал, что в здании ОКБ №2 в Тюмени проведут капитальный ремонт за 507 миллионов рублей. Власти ищут подрядчика, который выполнит работы до 10 декабря 2025 года.