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Published Сегодня, 05:09

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На ремонт ДК «Строитель» в Тюмени направят 1.9 миллиарда рублей

На реконструкцию ДК «Строитель» в Тюмени потратят 1.9 миллиарда рублей

1 апреля 2024, 05:09
Фото: 2 ГИС

На ремонт ДК «Строитель» в Тюмени направят 1.9 миллиарда рублей

Проект реконструкции и сумма были одобрены госэкспертизой. Ремонт запланирован на 2025 год.

Ремонт ДК «Строитель» на Республики, построенного в 1986 году, обойдется региональному бюджету в 1.9 миллиарда рублей. Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер сообщила РБК Тюмень.

Проект реконструкции и сумма были одобрены госэкспертизой. Общий объем строительных работ составит около 51 тысячи квадратных метров. Власти планируют провести ремонт в ДК в 2025 году, сроки начала и окончания работ зависят от наличия финансов в бюджете и сроков их выделения.

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В обновленном «Строителе» будут оборудованы репетиционные, хореографические и конференц-залы. На прилегающей к ДК территории высадят многолетние растения.

Дворец культуры был закрыт в ноябре 2023 года из-за ненормативного состояния. На данный момент он временно расположен в здании на Текстильной.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в здании ОКБ №2 в Тюмени проведут капитальный ремонт за 507 миллионов рублей. Власти ищут подрядчика, который выполнит работы до 10 декабря 2025 года.

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