На реконструкцию ДК «Строитель» в Тюмени потратят 1.9 миллиарда рублей

Проект реконструкции и сумма были одобрены госэкспертизой. Общий объем строительных работ составит около 51 тысячи квадратных метров. Власти планируют провести ремонт в ДК в 2025 году, сроки начала и окончания работ зависят от наличия финансов в бюджете и сроков их выделения.