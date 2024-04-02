«Спасибо за 12 лет»: в Тюмени закрывается известный бар

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Published Сегодня, 02:46
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В Тюмени закрывается известный бар «Ин да Юса» на Челюскинцев. Перед закрытием в баре пройдут финальные вечеринки, они состоятся 5 и 6 апреля. Об этом представители заведения сообщили в группе ВКонтакте.
«Дорогие друзья, мы хотим сказать большое спасибо за 12 лет, проведенных вместе с нами! Но, как говорится, все хорошее когда-то заканчивается», — написали в группе.
Представитель заведения рассказал 72.ru, что в середине лета вместо бара откроется новый ночной клуб.
«Он будет открываться в коллаборации с петербургским проектом, он называется „Двор культуры“. Это площадка, ориентированная на молодежную публику. Мы хотим привезти в Тюмень новую концепцию, которая город приятно удивит», — поделился представитель.
Ранее «Наш город» писал, что известный фудблогер Макс Брандт снял обзор на 12 тюменских баров и ресторанов. Блогеру понравилась еда в этих заведениях, но он также отметил и некоторые минусы.