«Уютно и душевно»: известный фудблогер снял обзор на тюменские рестораны и бары

Блогер остался доволен едой в этих заведениях. Сильнее всего его впечатлили баклажанные рулетики с говяжьим языком в «Кацо», коктейли в Fresca, тартар из оленя в «Чуме» и атмосфера в баре «Ржавый дед». Отметил Макс Брандт и некоторые минусы, например — цены, близкие к московским, а в ресторане «Август» ему едва не запретили съемку, но конфликт удалось уладить.