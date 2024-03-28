«Уютно и душевно»: известный фудблогер снял обзор на тюменские рестораны и бары

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Известный фудблогер Макс Брандт посетил Тюмень и снял новый ролик о городских ресторанах. В его видео попали SourRamen, Manny's kitchen, «Как мы любим», «Кацо», «Август», «Чум», «Посейдон», «Ржавый дед», «Ермолаевъ», Fresca, Garden coffee и «96 азиаток».
Блогер остался доволен едой в этих заведениях. Сильнее всего его впечатлили баклажанные рулетики с говяжьим языком в «Кацо», коктейли в Fresca, тартар из оленя в «Чуме» и атмосфера в баре «Ржавый дед». Отметил Макс Брандт и некоторые минусы, например — цены, близкие к московским, а в ресторане «Август» ему едва не запретили съемку, но конфликт удалось уладить.
«Тюмень мне сильно понравилась. Город имеет высокий уровень сервиса и гастрономии. Классно, здорово уютно и душевно. Мне нравится, что есть и классические позиции, и инновации. Не боятся экспериментировать и не забывают даже пропагандировать локальную местную кухню», — подытожил блогер в конце видео.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка Алена Водонаева помогла семьям из Белгорода с жильем и финансами. Собирать и отправлять деньги также призвали блогер Михаил Литвин, модель Адель Вейгель и участницы рок-группы «Кис-Кис».