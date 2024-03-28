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Updated Сегодня, 04:57

Известный фудблогер снял обзор на заведения в Тюмени

«Уютно и душевно»: известный фудблогер снял обзор на тюменские рестораны и бары

28 марта 2024, 04:13
Фото: Макс Брандт / ВКонтакте

Известный фудблогер снял обзор на заведения в Тюмени

Макс Брандт посетил самые известные заведения города и поделился своим впечатлением. В двухчасовом видео он собрал обзоры на 12 ресторанов и баров.

Известный фудблогер Макс Брандт посетил Тюмень и снял новый ролик о городских ресторанах. В его видео попали SourRamen, Manny's kitchen, «Как мы любим», «Кацо», «Август», «Чум», «Посейдон», «Ржавый дед», «Ермолаевъ», Fresca, Garden coffee и «96 азиаток».

Блогер остался доволен едой в этих заведениях. Сильнее всего его впечатлили баклажанные рулетики с говяжьим языком в «Кацо», коктейли в Fresca, тартар из оленя в «Чуме» и атмосфера в баре «Ржавый дед». Отметил Макс Брандт и некоторые минусы, например — цены, близкие к московским, а в ресторане «Август» ему едва не запретили съемку, но конфликт удалось уладить.

Фото: Макс Брандт / YouTube
«Тюмень мне сильно понравилась. Город имеет высокий уровень сервиса и гастрономии. Классно, здорово уютно и душевно. Мне нравится, что есть и классические позиции, и инновации. Не боятся экспериментировать и не забывают даже пропагандировать локальную местную кухню», — подытожил блогер в конце видео.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка Алена Водонаева помогла семьям из Белгорода с жильем и финансами. Собирать и отправлять деньги также призвали блогер Михаил Литвин, модель Адель Вейгель и участницы рок-группы «Кис-Кис».

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