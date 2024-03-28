Тюменские власти продают здание в центре города за один рубль

Здание перейдет победителю конкурса в аренду в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов. После восстановления здания инвестор сможет его выкупить. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно внести задаток — 182 тысячи рублей. Заявки принимаются на электронной площадке до 15 мая.