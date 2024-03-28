Тюменские власти продают здание в центре города за один рубль

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Published Сегодня, 02:43
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29 марта департамент имущественных отношений региона откроет прием заявок на участие в конкурсе по продаже здания на Челюскинцев. Оно было построено в 1918 году и признано памятником архитектуры регионального значения.
На данный момент здание полностью разобрано и будущий владелец будет восстанавливать его в соответствии с проектом реконструкции. Объект власти оценили в один рубль.
Здание перейдет победителю конкурса в аренду в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов. После восстановления здания инвестор сможет его выкупить. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно внести задаток — 182 тысячи рублей. Заявки принимаются на электронной площадке до 15 мая.
Ранее «Наш город» сообщал, что здание бывшего училища в селе Сладково Тюменской области сдадут в аренду по рублю за квадратный метр. Чтобы воспользоваться этой возможностью, арендатору придется выполнить обязательное условие.