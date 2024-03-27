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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Жители Тюмени возмущаются из-за отключения отопления в апреле

Тюменцы возмущены отключением отопления в апреле

27 марта 2024, 12:35
Фото: 1MI

Жители Тюмени возмущаются из-за отключения отопления в апреле

Жители Тюмени разделились на два лагеря из-за дискуссии о необходимости отключения отопления в апреле. Одни горожане высказывают мнение, что весенние дни уже достаточно теплые и отключение отопления поможет сэкономить ресурсы и снизить платежи за коммунальные услуги.
Сюжет
Закон

Другие считают, что апрель может быть нестабильным и преждевременное отключение может привести к холодным вечерам.

— Почему нельзя просто убавить? До комфортной температуры, — негодует Ирина К. в паблике ЧС-Тюмень.
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Отметим, что власти пока не анонсировали дату отключения тепла. По некоторой информации, отопление в Тюмени планируют отключить после 10 апреля. Согласно закону, окончание отопительного периода определяется среднесуточной температурой наружного воздуха. Основанием для отключения является среднесуточная температура ниже +8°C в течение пяти дней подряд.

Напомним, что ранее тюменцы жаловались на внушительные суммы за отопление в квитанциях ЖКХ.

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