Тюменцы возмущены отключением отопления в апреле

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Другие считают, что апрель может быть нестабильным и преждевременное отключение может привести к холодным вечерам.
— Почему нельзя просто убавить? До комфортной температуры, — негодует Ирина К. в паблике ЧС-Тюмень.
Отметим, что власти пока не анонсировали дату отключения тепла. По некоторой информации, отопление в Тюмени планируют отключить после 10 апреля. Согласно закону, окончание отопительного периода определяется среднесуточной температурой наружного воздуха. Основанием для отключения является среднесуточная температура ниже +8°C в течение пяти дней подряд.
Напомним, что ранее тюменцы жаловались на внушительные суммы за отопление в квитанциях ЖКХ.