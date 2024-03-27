Тюменцы возмущены отключением отопления в апреле

Жители Тюмени возмущаются из-за отключения отопления в апреле

Жители Тюмени разделились на два лагеря из-за дискуссии о необходимости отключения отопления в апреле. Одни горожане высказывают мнение, что весенние дни уже достаточно теплые и отключение отопления поможет сэкономить ресурсы и снизить платежи за коммунальные услуги.