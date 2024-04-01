Теряют популярность: спрос на отдых в тюменских санаториях обрушился на 22%

Спрос на отдых в тюменских санаториях в первом квартале 2024 года упал на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным портала Санатории-России.рф, на Урале в этом плане лидируют санатории Курганской, Свердловской и Челябинской областей, спрос на отдых в которых только растет.