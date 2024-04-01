Теряют популярность: спрос на отдых в тюменских санаториях обрушился на 22%

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Спрос на отдых в тюменских санаториях в первом квартале 2024 года упал на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным портала Санатории-России.рф, на Урале в этом плане лидируют санатории Курганской, Свердловской и Челябинской областей, спрос на отдых в которых только растет.
В основном, люди отправляются в здравницы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, ЖКТ и кардиологии. По количеству гостей лидируют отдыхающие в возрасте старше 55 лет, но также увеличилось и количество отдыхающих в возрасте от 35 до 44 лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени подорожал отдых в отелях. За последний год цены выросли на 30%. Эксперты уверены, что причиной этому стало увеличение туристического потока и рост спроса на услуги гостиниц.