В топ-10 городов по уровню комфорта попали Тюмень и Тобольск

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
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Тюмень и Тобольск попали в топ-10 городов по уровню комфорта. Отчет был опубликован Министерством строительства и ЖКХ РФ.
Тюмень заняла второе место в категории «Крупные города» и разделила его с Белгородом, набрав 250 баллов. На первом месте расположились Мытищи, Химки и Ярославль, набравшие 251 балл.
Тобольск занял седьмую строчку рейтинга в категории «Средние города», набрав 246 баллов. Его опередили Кудрово Ленинградской области с 272 баллами, Котельники и Лобня Московской области с 263 и 249 баллами соответственно, Туапсе и Геленджик — 248 и 247 баллов и Фрязино Московской области — 247 баллов.
В отчете Минстроя 1117 городов, которые оценивались по шести критериям: экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, эффективность управления, комфортность, безопасность и современность среды.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская область не попала в топ-20 регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. Аналитики выяснили, что средняя зарплата в поселках региона составляет 56.8 тысячи рублей.