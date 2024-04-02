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В топ-10 городов по уровню комфорта вошли Тюмень и Тобольск

В топ-10 городов по уровню комфорта попали Тюмень и Тобольск

2 апреля 2024, 02:27
Фото: 1MI

В топ-10 городов по уровню комфорта вошли Тюмень и Тобольск

Всего в отчете представлены 1117 городов. Их оценивали по шести критериям.

Тюмень и Тобольск попали в топ-10 городов по уровню комфорта. Отчет был опубликован Министерством строительства и ЖКХ РФ.

Тюмень заняла второе место в категории «Крупные города» и разделила его с Белгородом, набрав 250 баллов. На первом месте расположились Мытищи, Химки и Ярославль, набравшие 251 балл.

Тобольск занял седьмую строчку рейтинга в категории «Средние города», набрав 246 баллов. Его опередили Кудрово Ленинградской области с 272 баллами, Котельники и Лобня Московской области с 263 и 249 баллами соответственно, Туапсе и Геленджик — 248 и 247 баллов и Фрязино Московской области — 247 баллов.

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В отчете Минстроя 1117 городов, которые оценивались по шести критериям: экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, эффективность управления, комфортность, безопасность и современность среды.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская область не попала в топ-20 регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. Аналитики выяснили, что средняя зарплата в поселках региона составляет 56.8 тысячи рублей.

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