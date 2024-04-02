В топ-10 городов по уровню комфорта попали Тюмень и Тобольск

Тобольск занял седьмую строчку рейтинга в категории «Средние города», набрав 246 баллов. Его опередили Кудрово Ленинградской области с 272 баллами, Котельники и Лобня Московской области с 263 и 249 баллами соответственно, Туапсе и Геленджик — 248 и 247 баллов и Фрязино Московской области — 247 баллов.