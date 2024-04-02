В Тюменской области из-за бешеной собаки объявили карантин

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:35
В Заводоуковске ввели карантин по бешенству животных. Вирус был выявлен в пробах, отобранных у собаки, сообщили в Управлении ветеринарии Тюменской области.
Горожанам запрещено проводить мероприятия, связанные со скоплением животных, в том числе выставки и торги, вывозить животных за пределы города, а также отлавливать диких животных. Запреты вступили в силу 1 апреля.
Также карантин по бешенству ввели в селах Юргинское и Шестаково 27 марта. Там вирус был обнаружен в пробах, взятых у лис.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тобольском центре помощи животным «Право на жизнь» произошел сильный пожар. Он унес жизни шести щенков и трех взрослых собак.