Платеж вырос в два раза за месяц: тюменцы получили огромные счета за отопление

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
«Нам за отопление в феврале насчитали более 3 тысяч рублей. Квартира меньше 60 квадратных метров, новостройка», — сообщила возмущенная тюменка Александра Х.
«Квартиру только получили. 38 квадратов. Уже пришла платежка на 3,2 тысяч рублей (я в шоке). А мы там еще даже не жили — водой и светом не пользовались», — посетовала жительница областной столицы Натали Б.
«За квартиру в Плеханово в 66 „квадратов“ пришла ЖКХ-платежка на 13 тысяч рублей. Сказать, что мы были поражены — не сказать ничего! За прошлый месяц было 6 тысяч 988 рублей», — сообщил Сергей У.
Напомним, в Тюменской области тарифы ЖКХ в последний раз поднимали в декабре 2022 года. Очередное увеличение стоимости коммунальных услуг состоится 1 июля 2024 года. В Тюмени, в частности, плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение с 1 июля 2024 года увеличится на 9,6%. Электроэнергия подорожает на 8,7-9,2% (в зависимости от энергоснабжающей организации). В целом индексация тарифов не превысит 10,2%.
Ранее «Наш Город» писал, что жителям тюменского ЖР «Краснолесье» выставили счета на тысячи рублей за уборку и вывоз снега с дворовой территории. В управляющей компании пояснили такие суммы большим числом выпавших зимой осадков.