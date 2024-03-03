Платеж вырос в два раза за месяц: тюменцы получили огромные счета за отопление

Напомним, в Тюменской области тарифы ЖКХ в последний раз поднимали в декабре 2022 года. Очередное увеличение стоимости коммунальных услуг состоится 1 июля 2024 года. В Тюмени, в частности, плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение с 1 июля 2024 года увеличится на 9,6%. Электроэнергия подорожает на 8,7-9,2% (в зависимости от энергоснабжающей организации). В целом индексация тарифов не превысит 10,2%.