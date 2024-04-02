Бизнесмена из Тюмени отправили под домашний арест из-за донатов экстремистам

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Владельца гостиницы «Спасская» и директора ООО «Отельер» Виталия Самойлика отправили под домашний арест. Он стал фигурантом дела о финансировании экстремистской деятельности, пишет Ura.ru со ссылкой на свои источники.
Бизнесмен перечислял деньги в Фонд борьбы с коррупцией* (внесен в реестр НКО-агентов и признан экстремисткой организацией, деятельность которой запрещена в России). Средства он перечислял даже после того, как организация была признана экстремистской.
По статье 282.3 ч.1 УК РФ ему грозит штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей и лишение свободы на срок от трех до восьми лет. На данный момент приговор еще не вынесен.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени собиравшему оружие и боеприпасы украинцу грозят до четырех лет тюрьмы. Мужчина занимался нелегальным бизнесом с 2010 года.