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В Тюмени бизнесмена отправили под домашний арест из-за донатов экстремистам

Бизнесмена из Тюмени отправили под домашний арест из-за донатов экстремистам

2 апреля 2024, 05:09
Фото: 1MI

В Тюмени бизнесмена отправили под домашний арест из-за донатов экстремистам

Владельца гостиницы «Спасская» Виталия Самойлика уличили в перечислении денег запрещенной в РФ организации. Ему грозит штраф до 700 тысяч рублей и лишение свободы на срок до восьми лет.

Владельца гостиницы «Спасская» и директора ООО «Отельер» Виталия Самойлика отправили под домашний арест. Он стал фигурантом дела о финансировании экстремистской деятельности, пишет Ura.ru со ссылкой на свои источники.

Бизнесмен перечислял деньги в Фонд борьбы с коррупцией* (внесен в реестр НКО-агентов и признан экстремисткой организацией, деятельность которой запрещена в России). Средства он перечислял даже после того, как организация была признана экстремистской.

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По статье 282.3 ч.1 УК РФ ему грозит штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей и лишение свободы на срок от трех до восьми лет. На данный момент приговор еще не вынесен.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени собиравшему оружие и боеприпасы украинцу грозят до четырех лет тюрьмы. Мужчина занимался нелегальным бизнесом с 2010 года.

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