nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:21

Published Сегодня, 02:21

Modified Сегодня, 02:23

Updated Сегодня, 02:23

В Тюменской области уровень воды в реках поднялся на десятки сантиметров

Вода в реках Тюменской области прибывает десятками сантиметров

19 апреля 2024, 02:21

В Тюменской области уровень воды в реках поднялся на десятки сантиметров

Вода в реке Ишим за сутки поднялась на 5-82 сантиметра. В Иртыше наблюдается небольшое снижение.

По данным гидропоста в Ишиме от 04:04 19 апреля, уровень воды в реке Ишим резко поднялся на 82 сантиметра и составил 483 сантиметра. В Викулово река Ишим прибавила 26 сантиметров и достигла отметки в 383 сантиметра, а в Ильинке поднялась на 5 сантиметров — до 890 сантиметров.

В Тобольске уровень воды в Иртыше снизился на 26 сантиметров — до отметки в 251 сантиметр, а в Увате поднялся на 45 сантиметров и составил 522 сантиметра. По данным гидропоста в Тюмени, уровень воды в Туре прибавил 11 сантиметров — до 280 сантиметров. В Ялуторовске река Тобол прибыла на 1 сантиметр — до отметки в 450 сантиметров.

«Будем писать Путину»: тюменцы в отчаянии просят помощи власти в борьбе с паводком
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что через пару дней паводок накроет Ишимский район. Первыми воду встретят населенные пункты Лариха и Воронина.

Читайте также:
Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил исторический максимум 2017 года143 тонны немаркированной рыбы изъяли из оборота в Тюменской областиТюменских водителей автобусов могут «переодеть» в униформу
#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Река#Паводок#Река Тура#Реки#Паводок в Ишиме#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
94 населенных пункта под водой: какие территории Тюменской области погубит паводок?
Вчера, 06:23
«Будем писать Путину»: тюменцы в отчаянии просят помощи власти в борьбе с паводком
Вчера, 09:57
Тюменской области грозит эпидемия гепатита А
Вчера, 07:35
Подготовка машины к лету 2024 года: во сколько она обойдется тюменцам?
Вчера, 09:01
Популярный ресторан азиатской кухни закрылся в Тюмени
Вчера, 09:29
«Был дружелюбным и открытым»: в тюменской деревне простились с погибшим на СВО бойцом
Вчера, 05:05
"