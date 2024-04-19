Вода в реках Тюменской области прибывает десятками сантиметров

В Тобольске уровень воды в Иртыше снизился на 26 сантиметров — до отметки в 251 сантиметр, а в Увате поднялся на 45 сантиметров и составил 522 сантиметра. По данным гидропоста в Тюмени, уровень воды в Туре прибавил 11 сантиметров — до 280 сантиметров. В Ялуторовске река Тобол прибыла на 1 сантиметр — до отметки в 450 сантиметров.