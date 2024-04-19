Вода в реках Тюменской области прибывает десятками сантиметров

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По данным гидропоста в Ишиме от 04:04 19 апреля, уровень воды в реке Ишим резко поднялся на 82 сантиметра и составил 483 сантиметра. В Викулово река Ишим прибавила 26 сантиметров и достигла отметки в 383 сантиметра, а в Ильинке поднялась на 5 сантиметров — до 890 сантиметров.
В Тобольске уровень воды в Иртыше снизился на 26 сантиметров — до отметки в 251 сантиметр, а в Увате поднялся на 45 сантиметров и составил 522 сантиметра. По данным гидропоста в Тюмени, уровень воды в Туре прибавил 11 сантиметров — до 280 сантиметров. В Ялуторовске река Тобол прибыла на 1 сантиметр — до отметки в 450 сантиметров.
Ранее «Наш город» писал, что через пару дней паводок накроет Ишимский район. Первыми воду встретят населенные пункты Лариха и Воронина.