«Будем писать Путину»: тюменцы в отчаянии просят помощи власти в борьбе с паводком

Автор поста пишет, что в деревне остались пожилые люди, которые своими силами пытаются спасти свое имущество, нажитое годами. При этом, в местных магазинах не остались воды и хлеба, а въезд в деревню перекрыт. Не работает и лодочная станция. Вода уже затопила улицу Студенческую.