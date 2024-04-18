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Тюменцы в зоне паводка хотят обращаться к Путину из-за бездействия администрации

«Будем писать Путину»: тюменцы в отчаянии просят помощи власти в борьбе с паводком

18 апреля 2024, 09:57
Фото: 1MI

Тюменцы в зоне паводка хотят обращаться к Путину из-за бездействия администрации

Жители деревни Большие Ярки и, по их словам, не могут добиться помощи администрации Казанского района. Крик о помощи появился в паблике «ЧС Тюмень». В данный момент вода прибывает в деревню. Напомним, что эвакуация в населенном пункте началась еще 15 апреля.

Автор поста пишет, что в деревне остались пожилые люди, которые своими силами пытаются спасти свое имущество, нажитое годами. При этом, в местных магазинах не остались воды и хлеба, а въезд в деревню перекрыт. Не работает и лодочная станция. Вода уже затопила улицу Студенческую.

«В деревне находится 1 машина МЧС, которые просто стоят, помощи нет, мешки закончились для наполнения песком, только сегодня нам удалось дозвониться до Прокуратуры и Администрации и спустя какие-то часы мешки привезли только 18.04.2024 г., в деревне уже не работают магазины, хлеба и воды нет, завоза естественно нет», — пишет автор.

По предположению тюменки, все силы власти бросили на спасение крупных населенных пунктов, но совсем забыли о маленьких деревнях. Местные власти тоже никак не помогают, пишет автор.

«Со стороны председателя не была организованна работа, не было элементарно мешков только сегодня после звонков как писала выше в органы власти мешки подвезли»

По ее словам, с 2017 года дамба никак не укреплялась, а поток воды проходит под ней.

Тюменка заявила, что если местные власти и дальше будут бездействовать, то жители деревни намерены обратиться к Владимиру Путину с петицией. Также, она призвала губернатора Александра Моора проконтролировать работу администрации Казанского района, которая, по словам жительницы деревни Большие Ярки, не подключается к защите имущества жителей от воды.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцев о паводке будут предупреждать через Госуслуги.

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