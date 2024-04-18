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Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

В Тюмени дети бросаются под колеса автомобилей

В Тюмени дети бросаются под колеса автомобилей

18 апреля 2024, 16:15
Фото: 1MI
В Тюмени в районе сквера Льва Ровнина на улице Федорова дети перебегают дорогу в неположенном месте. Это заснял видеорегистратор одного из автомобилей.
Сюжет
Дети

Водитель опубликовал видео в паблике «ЧС Тюмень», чтобы привлечь внимание к проблеме.

«Тема детей на дорогах актуальна как никогда. Мелкие просто бросаются под колеса напротив сквера Льва Ровнина на ул. Федорова», — написал автор, который предпочел остаться анонимным.

Мужчина призвал родителей провести со своими детьми воспитательные беседы, пока такие забавы не обернулись бедой.

Ранее глава ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер просил водителей быть внимательнее на дорогах, а родителей разъяснить своим детям правила дорожного движения, поскольку с наступлением теплой погоды увеличилось количество ДТП с участием детей.

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#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#ДТП
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