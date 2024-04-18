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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Тюменский миллиардер занял второе место в рейтинге Forbes

Тюменский миллиардер занял второе место в рейтинге Forbes

18 апреля 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
Совладелец тюменского завода «Сибур» занял второе место в рейтинге миллиардеров России по версии Forbes.

Состояние Леонида Михельсона оценили в более чем 27 млрд долларов.

За год он обогатился на 5,8 млрд. При этом в 2023 году он передал дочери 2,3% акций «Новатэка» и Дом культуры «ГЭС-2».

В рейтинг вошел еще один тюменский бизнесмен — Владимир Богданов. Он занял 87 место. Он занимает должность гендиректора «Сургутнефтеназа». Его состояние оценили в 1,5 млрд долларов.

Первую строчку в рейтинге миллиардеров занял бизнесмен из соседнего ХМАО — Вагит Алекперов, бывший президент «Лукойла». Его состояние оценивается в 28,6 млрд долларов.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские потребители стали лучшими в России.

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