Тюменский миллиардер занял второе место в рейтинге Forbes

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Состояние Леонида Михельсона оценили в более чем 27 млрд долларов.
За год он обогатился на 5,8 млрд. При этом в 2023 году он передал дочери 2,3% акций «Новатэка» и Дом культуры «ГЭС-2».
В рейтинг вошел еще один тюменский бизнесмен — Владимир Богданов. Он занял 87 место. Он занимает должность гендиректора «Сургутнефтеназа». Его состояние оценили в 1,5 млрд долларов.
Первую строчку в рейтинге миллиардеров занял бизнесмен из соседнего ХМАО — Вагит Алекперов, бывший президент «Лукойла». Его состояние оценивается в 28,6 млрд долларов.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские потребители стали лучшими в России.