Из-за паводка перекроют федеральную трассу до Тюмени

Отметим, что паводок в Курганской области в этом году стал рекордным за последние 75 лет. На утро 19 апреля уровень воды в Тоболе (гидропост в Кургане) поднялся до отметки в 1009 сантиметров. За сутки вода прибыла на 38 сантиметров. В регионе затоплены уже более 5,3 тысяч домов. Ситуация остается напряженной в 29 муниципалитетах области.