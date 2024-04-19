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Из-за паводка перекроют федеральную трассу «Иртыш» до Тюмени

Из-за паводка перекроют федеральную трассу до Тюмени

19 апреля 2024, 06:37
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Из-за паводка перекроют федеральную трассу «Иртыш» до Тюмени

На участке федеральной трассы Иртыш до Тюмени продлен запрет на проезд большегрузного транспорта. Ограничения введены в связи со сложной паводковой ситуации в Курганской области.

Как пояснили «Нашему Городу» Упрдоре «Южный Урал», проезд будет закрыт с 15:00 до 20:00 на участке автодороги Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени с 0 по 86 километры. Также будет ограничено движение на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск с 260 по 278 километры.

Время введения и окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

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Отметим, что паводок в Курганской области в этом году стал рекордным за последние 75 лет. На утро 19 апреля уровень воды в Тоболе (гидропост в Кургане) поднялся до отметки в 1009 сантиметров. За сутки вода прибыла на 38 сантиметров. В регионе затоплены уже более 5,3 тысяч домов. Ситуация остается напряженной в 29 муниципалитетах области.

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В Тюменской области уровень воды в Тоболе в настоящее время опасения не вызывает, но вода прибывает в сутки от 2 до 18 сантиметров. Наиболее сложная паводковая ситуация в настоящее время сложилась в Казанском районе — там из-за превышения в реке Ишим критического уровня, под воду ушли более 90 домов.

В Ишимском районе паводок ждут в течение ближайших дней — только за последние сутки вода в реке Ишим (гидропост в Ишиме) прибыла на 228 сантиметров.

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