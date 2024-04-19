Из-за паводка перекроют федеральную трассу до Тюмени

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Как пояснили «Нашему Городу» Упрдоре «Южный Урал», проезд будет закрыт с 15:00 до 20:00 на участке автодороги Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени с 0 по 86 километры. Также будет ограничено движение на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск с 260 по 278 километры.
Время введения и окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.
Отметим, что паводок в Курганской области в этом году стал рекордным за последние 75 лет. На утро 19 апреля уровень воды в Тоболе (гидропост в Кургане) поднялся до отметки в 1009 сантиметров. За сутки вода прибыла на 38 сантиметров. В регионе затоплены уже более 5,3 тысяч домов. Ситуация остается напряженной в 29 муниципалитетах области.
В Тюменской области уровень воды в Тоболе в настоящее время опасения не вызывает, но вода прибывает в сутки от 2 до 18 сантиметров. Наиболее сложная паводковая ситуация в настоящее время сложилась в Казанском районе — там из-за превышения в реке Ишим критического уровня, под воду ушли более 90 домов.
В Ишимском районе паводок ждут в течение ближайших дней — только за последние сутки вода в реке Ишим (гидропост в Ишиме) прибыла на 228 сантиметров.