Вода в Ишиме поднялась за сутки на 2,26 метра

Также существенно прибыла вода в Иртыше в районе села Уват — на 88 сантиметров. Уровень воды поднялся до отметки 610 см выше нуля поста (критическая отметка 1285 см). В Иртыше в Тобольске вода прибыла на 11 см — уровень повысился до 262 см (критический уровень 863), в Демьянском уровень воды в Иртыше поднялся на 44 сантиметра — до 330 см (критическая отметка 1064).