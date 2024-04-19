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Уровень воды в Ишиме за сутки поднялся на 2,26 метра

Вода в Ишиме поднялась за сутки на 2,26 метра

19 апреля 2024, 04:08
Фото: 1MI

Уровень воды в Ишиме за сутки поднялся на 2,26 метра

Более чем на два метра прибыла вода в реке Ишим (гидропост в городе Ишим) за последние сутки. Уровень воды в реке повысился на 228 сантиметров и составил 690 сантиметров выше нуля поста при критической отметке 850 сантиметров.

По данным гидрологического бюллетеня тюменского ЦГСМ, в Ишиме в районе села Ильинка уровень воды понизился на 7 сантиметров и составляет 884 сантиметра выше нуля поста (критическая отметка 800 см).

На 33 сантиметра поднялась вода в Ишиме в районе села Абатское — уровень воды в реке достиг 522 сантиметра (критическая отметка 960 см).

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Также существенно прибыла вода в Иртыше в районе села Уват — на 88 сантиметров. Уровень воды поднялся до отметки 610 см выше нуля поста (критическая отметка 1285 см). В Иртыше в Тобольске вода прибыла на 11 см — уровень повысился до 262 см (критический уровень 863), в Демьянском уровень воды в Иртыше поднялся на 44 сантиметра — до 330 см (критическая отметка 1064).

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам властей большая вода в Ишимский район придет через пару дней. Жители Ишима в соцсетях советуют горожанам ориентироваться СНТ «Раздолье» — если его не затопит во время паводка, городу ничего не грозит.

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