Вода в Ишиме поднялась за сутки на 2,26 метра

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
По данным гидрологического бюллетеня тюменского ЦГСМ, в Ишиме в районе села Ильинка уровень воды понизился на 7 сантиметров и составляет 884 сантиметра выше нуля поста (критическая отметка 800 см).
На 33 сантиметра поднялась вода в Ишиме в районе села Абатское — уровень воды в реке достиг 522 сантиметра (критическая отметка 960 см).
Также существенно прибыла вода в Иртыше в районе села Уват — на 88 сантиметров. Уровень воды поднялся до отметки 610 см выше нуля поста (критическая отметка 1285 см). В Иртыше в Тобольске вода прибыла на 11 см — уровень повысился до 262 см (критический уровень 863), в Демьянском уровень воды в Иртыше поднялся на 44 сантиметра — до 330 см (критическая отметка 1064).
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам властей большая вода в Ишимский район придет через пару дней. Жители Ишима в соцсетях советуют горожанам ориентироваться СНТ «Раздолье» — если его не затопит во время паводка, городу ничего не грозит.