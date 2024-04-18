Моор назвал количество потопленных домов в Тюменской области

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Как рассказал губернатор Тюменской области сегодня большая вода накрыла 91 дом в Казанском районе.
Также, в эфире телеканала «Россия 24», Моор отметил, что вода на большой скорости движется по руслу реки Ишим. Уровень воды бьет все рекорды.
Ситуацию в Казанском районе Моор назвал самой напряженной. С территории за дамбой еще 17 апреля оттуда выехали все люди, электричество в домах отключили.
Ранее «Наш город» писал, что Ишимский район вода накроет в ближайшие три дня.