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Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Моор назвал количество потопленных домов в Тюменской области

Моор назвал количество потопленных домов в Тюменской области

18 апреля 2024, 16:30
Фото: Изображение Midjourney
Вода стремительно накрывает деревни в Казанском, Абатском и Ишимском районах Тюменской области. Власти просят жителей эвакуироваться, несмотря ни на что.

Как рассказал губернатор Тюменской области сегодня большая вода накрыла 91 дом в Казанском районе.

Также, в эфире телеканала «Россия 24», Моор отметил, что вода на большой скорости движется по руслу реки Ишим. Уровень воды бьет все рекорды.

Ситуацию в Казанском районе Моор назвал самой напряженной. С территории за дамбой еще 17 апреля оттуда выехали все люди, электричество в домах отключили.

Ранее «Наш город» писал, что Ишимский район вода накроет в ближайшие три дня.

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#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#Эвакуация#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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