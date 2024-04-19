На реке Ишим образовался затор из сухих веток и коряг

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
«Заторы эти начали формироваться здесь еще пару лет назад. Уже после прошлого паводка они хорошо наблюдались. Где МЧС? Опять ведь как во время паводка 2017 года вода пойдет на автодорогу местного значения», — возмутились жители Ишима.
Между тем, в администрации города заверили, что противопаводковые работы в районе пешеходного моста уже ведутся — реку оперативно очищают от мусора и веток для устранения затора.
«Убедительная просьба к жителям города Ишима не находиться в районе указанного места и не мешать работающей технике и людям», — отметили в мэрии города.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным гидропоста в Ишиме, уровень воды в одноименной реке поднялся за последние 24 часа на 2,28 метра. До достижения критической отметки осталось немногим более полутора метров.