nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

На реке Ишим устраняют затор из сухих веток и коряг

На реке Ишим образовался затор из сухих веток и коряг

19 апреля 2024, 05:22
Фото: Ишим Переподслушано

На реке Ишим устраняют затор из сухих веток и коряг

В Ишиме в районе пешеходного моста на реке образовался затор из мусора и веток. Коряги нанесло течением к мосту, вследствие чего возникла «природная дамба».
«Заторы эти начали формироваться здесь еще пару лет назад. Уже после прошлого паводка они хорошо наблюдались. Где МЧС? Опять ведь как во время паводка 2017 года вода пойдет на автодорогу местного значения», — возмутились жители Ишима.
Фото: Ишим Переподслушано

Между тем, в администрации города заверили, что противопаводковые работы в районе пешеходного моста уже ведутся — реку оперативно очищают от мусора и веток для устранения затора.

Фото: Администрация Ишима
«Убедительная просьба к жителям города Ишима не находиться в районе указанного места и не мешать работающей технике и людям», — отметили в мэрии города.

Ранее «Наш Город» писал, что по данным гидропоста в Ишиме, уровень воды в одноименной реке поднялся за последние 24 часа на 2,28 метра. До достижения критической отметки осталось немногим более полутора метров.

Читайте также:
«Надо шамана с бубном»: священники помолились в полете об избавлении Ишима от паводкаВ торговом центре в Тюмени нашли рюкзак с наркотикамиВода в Ишиме поднялась за сутки на 2,28 метра
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Ишимский район#Паводок#Паводок в Ишиме#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
94 населенных пункта под водой: какие территории Тюменской области погубит паводок?
Вчера, 06:23
«Будем писать Путину»: тюменцы в отчаянии просят помощи власти в борьбе с паводком
Вчера, 09:57
Тюменской области грозит эпидемия гепатита А
Вчера, 07:35
Подготовка машины к лету 2024 года: во сколько она обойдется тюменцам?
Вчера, 09:01
Популярный ресторан азиатской кухни закрылся в Тюмени
Вчера, 09:29
«Был дружелюбным и открытым»: в тюменской деревне простились с погибшим на СВО бойцом
Вчера, 05:05
"