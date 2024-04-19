nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Главу департамента образования и науки Тюменской области обвиняют растрате

Главу тюменского областного департамента образования и науки обвиняют растрате

19 апреля 2024, 07:09
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Главу департамента образования и науки Тюменской области обвиняют растрате

В нецелевом использовании денежных средств из бюджета обвиняют директора департамента образования Тюменской области Веронику Ефремову. По данным инсайдеров, в отношении Ефремовой возбуждено административное дело. Проводится проверка.

По словам источника Ура.Ру, растрата произошла в период работы Вероники Ефремовой на должности ректора Тюменского индустриального университета.

«Вероятно, что она получит не только штраф, но и дисквалификацию на замещение должности на срок от 1 года до 3 лет. В таком случае областной департамент образования останется без руководителя», — сообщил инсайдер.

Напомним, Вероника Ефремова была назначена на должность глав областного департамента образования в январе этого года. Распоряжение о назначении было подписано губернатором Моором 25 января. Ранее Ефремова, с 2019 года, работала в должности ректора ТИУ, с 2017 по 2019 годы занимала кресло исполняющей обязанности ректора.

Работал по-царски. Бывшего руководителя психдиспансера в Тюмени отправили в тюрьму
Узнать подробнее

Должность главы областного департамента образования оставалась вакантной с октября 2023 года — прежний руководитель, Дина Горковец, покинула департамент из-за перехода на работу в городскую администрацию. Она также проработала в ведомстве менее года — с 1 ноября 2022 до 16 октября 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что бывшего руководителя Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктора Калашникова, обвиненного в хищение 60 миллионов рублей, лишили свободы на 7 лет. За хорошее поведение в колонии ему разрешили провести остаток срока в своем особняке в Тюмени. Наказание он отбывает с 2018 года.

Читайте также:
Из-за паводка перекроют федеральную трассу до ТюмениНа смену паводку в Тюменскую область придут пожары. Когда?На реке Ишим образовался затор из сухих веток и коряг
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Департамент образования#Проверки#Растрата
Подпишитесь
Два метра в сутки! Из-за чего произошел экстремальный подъем воды в регионе?
Сегодня, 06:33
«Будем писать Путину»: тюменцы в отчаянии просят помощи власти в борьбе с паводком
Вчера, 09:57
На смену паводку в Тюменскую область придут пожары. Когда?
Сегодня, 06:06
Подготовка машины к лету 2024 года: во сколько она обойдется тюменцам?
Вчера, 09:01
Популярный ресторан азиатской кухни закрылся в Тюмени
Вчера, 09:29
«Был дружелюбным и открытым»: в тюменской деревне простились с погибшим на СВО бойцом
Вчера, 05:05
"