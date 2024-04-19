Главу тюменского областного департамента образования и науки обвиняют растрате

Ранее «Наш Город» писал, что бывшего руководителя Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктора Калашникова, обвиненного в хищение 60 миллионов рублей, лишили свободы на 7 лет. За хорошее поведение в колонии ему разрешили провести остаток срока в своем особняке в Тюмени. Наказание он отбывает с 2018 года.