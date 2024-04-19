Главу тюменского областного департамента образования и науки обвиняют растрате

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
По словам источника Ура.Ру, растрата произошла в период работы Вероники Ефремовой на должности ректора Тюменского индустриального университета.
«Вероятно, что она получит не только штраф, но и дисквалификацию на замещение должности на срок от 1 года до 3 лет. В таком случае областной департамент образования останется без руководителя», — сообщил инсайдер.
Напомним, Вероника Ефремова была назначена на должность глав областного департамента образования в январе этого года. Распоряжение о назначении было подписано губернатором Моором 25 января. Ранее Ефремова, с 2019 года, работала в должности ректора ТИУ, с 2017 по 2019 годы занимала кресло исполняющей обязанности ректора.
Должность главы областного департамента образования оставалась вакантной с октября 2023 года — прежний руководитель, Дина Горковец, покинула департамент из-за перехода на работу в городскую администрацию. Она также проработала в ведомстве менее года — с 1 ноября 2022 до 16 октября 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что бывшего руководителя Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктора Калашникова, обвиненного в хищение 60 миллионов рублей, лишили свободы на 7 лет. За хорошее поведение в колонии ему разрешили провести остаток срока в своем особняке в Тюмени. Наказание он отбывает с 2018 года.