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Дина Горковец освобождена от должности директора тюменского депобра

Дина Горковец освобождена от должности директора тюменского депобра

16 октября 2023, 06:30
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Директор департамента образования Тюменской области Дина Горковец покинула должность руководителя ведомства в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор. Документ вступил в силу с 16 октября 2023 года.

По предварительным данным, она займет кресло заместителя главы администрации Тюмени и будет курировать социальную политику и образование. Горковец приступит к своим новым обязанностям сразу после того, как выйдет из отпуска. Тогда же глава администрации Руслан Кухарук издаст соответствующее распоряжение. Ранее эту должность занимала Вера Соловьева — месяц назад она вышла на пенсию.

Кто займет должность директора областного департаента образования пока неизвестно. В ведомстве «Нашему Городу» пояснили, что новый руководитель, также как и врио главы депобра пока не назначен. Пока все вопросы, которые ранее решала Горковец, рассматривает заместитель директора департамента, начальник управления надзора и контроля в сфере образования Антон Богданов.

Ранее «Наш Город» писал, что Дина Горковец сообщила о своем уходе с поста директора департамента образования и науки Тюменской области в начале октября. В должности руководителя ведомства она проработала менее года — с 1 ноября 2022 года.

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