Дина Горковец освобождена от должности директора тюменского депобра

По предварительным данным, она займет кресло заместителя главы администрации Тюмени и будет курировать социальную политику и образование. Горковец приступит к своим новым обязанностям сразу после того, как выйдет из отпуска. Тогда же глава администрации Руслан Кухарук издаст соответствующее распоряжение. Ранее эту должность занимала Вера Соловьева — месяц назад она вышла на пенсию.