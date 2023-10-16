Дина Горковец освобождена от должности директора тюменского депобра

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
По предварительным данным, она займет кресло заместителя главы администрации Тюмени и будет курировать социальную политику и образование. Горковец приступит к своим новым обязанностям сразу после того, как выйдет из отпуска. Тогда же глава администрации Руслан Кухарук издаст соответствующее распоряжение. Ранее эту должность занимала Вера Соловьева — месяц назад она вышла на пенсию.
Кто займет должность директора областного департаента образования пока неизвестно. В ведомстве «Нашему Городу» пояснили, что новый руководитель, также как и врио главы депобра пока не назначен. Пока все вопросы, которые ранее решала Горковец, рассматривает заместитель директора департамента, начальник управления надзора и контроля в сфере образования Антон Богданов.
Ранее «Наш Город» писал, что Дина Горковец сообщила о своем уходе с поста директора департамента образования и науки Тюменской области в начале октября. В должности руководителя ведомства она проработала менее года — с 1 ноября 2022 года.