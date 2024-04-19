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Из-за паводка в селах Тюменской области отключают электричество

Из-за паводка в селах Тюменской области отключают электричество

19 апреля 2024, 08:14
Фото: 1MI

Из-за паводка в селах Тюменской области отключают электричество

На данный момент электричество отключили в трех селах. Жители этих населенных пунктов эвакуированы.

В селах Тюменской области из-за паводка отключают электричество. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Решение об отключении ряда объектов электроэнергетики в селах Казанское, Большие Ярки и Огнево принял штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области 18 апреля. На дату ограничения подачи электроэнергии жители домов эвакуированы. Подача электроэнергии будет возобновлена по особому распоряжению», — сообщили в информационном центре.
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Ранее «Наш город» сообщал, что уровень воды в реке Ишим за четыре часа поднялся на 60 сантиметров. До критической отметки остался один метр.

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