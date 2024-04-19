Из-за паводка в селах Тюменской области отключают электричество

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В селах Тюменской области из-за паводка отключают электричество. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Решение об отключении ряда объектов электроэнергетики в селах Казанское, Большие Ярки и Огнево принял штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области 18 апреля. На дату ограничения подачи электроэнергии жители домов эвакуированы. Подача электроэнергии будет возобновлена по особому распоряжению», — сообщили в информационном центре.
Ранее «Наш город» сообщал, что уровень воды в реке Ишим за четыре часа поднялся на 60 сантиметров. До критической отметки остался один метр.