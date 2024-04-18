Как купить авто в Тюмени: цены, способы и лайфхаки.

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
У многих есть мечта — купить машину в салона. Однако это достаточно дороге удовольствие и в нынешних условиях таким образом получится приобрести далеко не любой автомобиль. Как говорит автоэксперт Сергей Нестеров, купить машину в Тюмени сейчас не так просто. Рынок заполнен преимущественно китайцами и автомобилями отечественного производства, это связано с тем, что поставки импортных автомобилей в Россию стали проблемными, а в некоторых случаях даже невозможными. Вдобавок ведется активная борьба с серым импортом, а потому ситуация усугубляется дополнительно и купить авто в Тюмени можно не всегда.
«Огромные наценки сейчас на импортные автомобили. Такой вариант подходит очень состоятельным людям. Но даже для них сейчас брать иномарку с салона — роскошь», — считает эксперт.
Однако не так давно на рынке появился новый автосалон, в котором будут представлены марки автомобилей FAW и Jetta. оформило дилерство этих машин в Тюмени холдинговая компания «Дина».
«Модели FAW хорошо себя зарекомендовали на российском рынке, сочетая в себе отличное соотношение цены, качества и опционального оснащения. Модели JETTA, в свою очередь, более близки и нам, так как их собирают на совместном предприятии с Volkswagen, и нашим клиентам, которые хотят быть уверены в качестве автомобилей и доступности их обслуживания», — уверен генеральный директор ХК «Дина» Иван Михайлов.
По данным «Авито.Авто» сейчас средняя стоимость на самые популярные новые машины в регионе выросла. А потому сейчас купить авто в Тюменской области можно по следующим средним ценам:
Стоит отметить, что самыми популярными автомобилями в Тюменской области на данный момент считаются авто отечественного производства. Эти же машины возглавили общероссийский рейтинг спроса. Однако, как отмечают эксперты, значительное влияние на данное явления сказала господдержка на покупку авто. И потому сейчас рейтинг рекордсменов по продажам возглавляют модели Granta, Niva и Vesta. В сумме, за первый квартал 2024 года, было раскуплено 90 114 автомобиля этих моделей, из них 42 767 — это Lada Granta.
Китайцы в рейтинге упали аж на 4 место со своим самым продаваемым Chery Tiggo 7 Pro. Эти автомобили с салона успели купить 16 764 раза.
Многие жители региона желают все же купить авто бу. Ведь на вторичном рынке очень много выгодных предложений и некоторых из них значительно приятнее вариантов, предлагаемых в салонах. А потому купить авто с пробегом в Тюмени — идея неплохая.
К тому же сейчас поддержанный автомобиль LADA можно купить, в среднем, за 550 тысяч рублей. Однако из популярных моделей Priora стоит около 380 тысяч рублей. Большим спросом в регионе пользуются также б/у Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Однако их стоимость уже значительно выше, в среднем, от 1,2 до 2,3 миллиона рублей.
Однако у покупки б/у автомобиля есть свои подводные камни. Главный из них — это перекупщики.
Купить бу авто в Тюмени не нарвавшись на тех, кто ветками и палками приводит машину в презентабельное состояние достаточно непросто. Местные жители, промышляющие такими делами, очень быстро скупают на рынке машина по хорошим ценам и потом перепродают значительно дороже иногда просто смыв слой грязи с машины. Однако есть ряд правил, которые помогут вам распознать перекупщика.
В таком случае важно понимать, с кем вы имеете дело и очень внимательно осмотреть машину, желательно и вовсе свозить е ена диагностику, чтобы внутри шикарного авто не оказались палки, поддерживающие боковые стекла.