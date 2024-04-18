Как купить авто в Тюмени: цены, способы и лайфхаки.

У многих есть мечта — купить машину в салона. Однако это достаточно дороге удовольствие и в нынешних условиях таким образом получится приобрести далеко не любой автомобиль. Как говорит автоэксперт Сергей Нестеров, купить машину в Тюмени сейчас не так просто. Рынок заполнен преимущественно китайцами и автомобилями отечественного производства, это связано с тем, что поставки импортных автомобилей в Россию стали проблемными, а в некоторых случаях даже невозможными. Вдобавок ведется активная борьба с серым импортом, а потому ситуация усугубляется дополнительно и купить авто в Тюмени можно не всегда.