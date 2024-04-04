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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Эксперты рассказали о самых популярных автомобилях в Тюмени в 2024 году.

«Закат китайской эпохи»: какие автомобили покупают тюменцы в 2024 году?

4 апреля 2024, 09:48
Фото: 1MI
Эксперты рассказали о самых популярных автомобилях в Тюмени в 2024 году.

Эксперты рассказали о самых популярных автомобилях в Тюмени в 2024 году

По данным Комитета автопроизводителей АЕБ в 1 квартале 2024 года россияне активнее покупали машины, чем в аналогичном периоде прошлого года. К тому же тюменцы разлюбили китайские автомобили и пристрастились к отечественным. «Наш город» узнал о причинах этой перемены.

Рост спроса за счет господдержки

Как сообщают в комитете автопроизводителей АЕБ, только в марте в России было продано 150 640 новых автомобилей.

«В первом квартале рынок в целом вырос на 86% к первому кварталу прошлого года и на 102% в марте (по данным ППК). Первый квартал 2024 показал высокие результаты. Существенный рост предложений соответствовал крайне высокому спросу. Спрос был стимулирован адаптационными мерами господдержки», — объяснил председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

С ним согласен и тюменский автоаналитик Сергей Нестеров. Он отмечает, что продление поддержки на покупку автомобиля, пусть и для определенных программой категорий граждан существенно подтолкнуло авторынок в городе.

«Из федерального бюджета власти выделили где-то 65 миллиардов, а это 330 тысяч отечественных авто. Конечно, по программе можно купить еще и Haval, но только тот, что у нас в Тульской области делают. Но скидка от государства на 20-35%, это уверенный мотиватор покупки машины, тут и такому дареному коню в зубы смотреть не хочется», — рассказывает аналитик.

Кстати, скидку государство дает только на автомобили марки Lada (кроме Lada Largus), УАЗ, ГАЗ и тульский Haval.

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Самый продаваемый автомобиль в России

Несложно догадаться, что на фоне государственной поддержки отечественного автопрома, в лидеры по продажам вырываются машина марки Lada и их наиболее востребованные модели — Granta, Niva и Vesta. В сумме, за первый квартал, было раскуплено 90 114 автомобиля, из них 42 767 — это Lada Granta.

Китайцы в рейтинге упали аж на 4 место со своим самым продаваемым Chery Tiggo 7 Pro. Эти автомобили с салона успели купить 16 764 раза.

Список самых продаваемых автомобилей за первый квартал 2024 года.Список самых продаваемых автомобилей за первый квартал 2024 года.
Список самых продаваемых автомобилей за первый квартал 2024 года.
Фото: aebrus.ru
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«У нас и за прошлый год рынок очень сильно переменился. На 85% выросли продажи российских машин, китайцев стали в три раза больше продавать. Общие продажи оказались выше ожидаемых показателей. Сейчас, когда рынок выравнивается на форе регулировки „серого импорта“ и других вводимых Минпромторгом ограничений на ввоз автомобилей, ситуация становится более очевидной — рынок перенасыщен китайскими машинами, а покупка отечественного автомобиля становится значительно более выгодной», — говорит Нестеров.

Однако тюменцев отечественные машины привлекают пока только ценой. По словам аналитика, их приобретают часто для скорой выплаты кредита и дальнейшей продажи, так как, несмотря на активную пропаганду качества российских машин, им все еще не доверяют.

«Мы пока далеки от японского или немецкого качества автопрома. Поддержка государства не делает машины качественнее, не нанимает на заводы новых сотрудников со свежими идеями. А потому факт того, что российские автомобили самые продаваемые, не говорит о том, что они самые качественные. В этом направлении нужно еще очень много работать», — считает эксперт.
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Выгодно ли перепродавать отечественные машины?

Нестеров обозначает, что с учетом господдержки, отечественные машины можно продать чуть ли не по той же стоимости, которую в нее вложили. Однако делать это рекомендуется уже через три года после покупки, так как пробег такого автомобиля с каждым годом сказывается на его стоимости.

«Если за 3 года удастся выплатить кредит, то вы сможете выгодно ее продать. Однако, если финансы не позволяют, то цена за 5-8 лет может упасть уже существеннее — еще на 100-200 тысяч рублей. Не могу сказать, что наши машины выгодны при перепродаже, здесь пока лидируют китайцы», — уверенно заявляет аналитик.

Вместе с тем самыми выгодными для перепродажи пока остаются иномарки немецкого и японского производства. На фоне того, что их ввоз в Россию стал крайне проблематичным, даже машину с хорошим пробегом можно продать по хорошей, а порою даже завышенной цене, но только если она все еще находится в хорошем состоянии.

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