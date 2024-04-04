«Закат китайской эпохи»: какие автомобили покупают тюменцы в 2024 году?

Вместе с тем самыми выгодными для перепродажи пока остаются иномарки немецкого и японского производства. На фоне того, что их ввоз в Россию стал крайне проблематичным, даже машину с хорошим пробегом можно продать по хорошей, а порою даже завышенной цене, но только если она все еще находится в хорошем состоянии.