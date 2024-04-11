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Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Цены на летнюю резину начали расти в Тюмени

Дело сезонное: автошины в Тюмени подорожали почти на 10%

11 апреля 2024, 04:07
Фото: 1MI

Цены на летнюю резину начали расти в Тюмени

Тюменские автомобилисты начали выстраиваться в очереди на шиномонтаж. Цены на летнюю резину закономерно выросли.

За март летние шины подорожали на 9,4%, а их средняя цена составила 6 336 рублей. Заметнее всего подорожали всесезонные шины — на 20,5% с начала года, теперь они стоят в среднем 10 254 рубля.

«По результатам февраля 2024 года большая часть проданных шин относится к сегменту „ниже среднего“, который составляет 49% от общего объема продаж. Сегмент „выше среднего“ имеет самую низкую долю в конечных продажах шин за этот период», — рассказали в Центре развития перспективных технологий РБК Тюмень.
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Однако речи о дефиците не идет — по данным на январь–февраль, годовой рост предложения составил 24%. Но все же, на рынке резины произошли изменения: многие компании ушли из России или продали свои активы российским компаниям.

«В 2021 году 60% отечественного рынка шин принадлежало шести крупнейшим иностранным корпорациям. В 2022 году компании Goodyear и Danlop прекратили экспорт в Россию, а российские заводы Bridgestone, Cordiant, Continental, Michelin были приобретены отечественными компаниями. Производство шин идет под другими торговыми марками», — пояснили в пресс-службе ГК «Автодом».
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Ранее «Наш город» сообщал, что владельцы китайских автомобилей в Тюмени выстраиваются в очередь на ремонт. Автомобилисты ждут нужные запчасти месяцами, но дилеры заявляют, что никак не могут повлиять на ситуацию.

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