Дело сезонное: автошины в Тюмени подорожали почти на 10%

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
За март летние шины подорожали на 9,4%, а их средняя цена составила 6 336 рублей. Заметнее всего подорожали всесезонные шины — на 20,5% с начала года, теперь они стоят в среднем 10 254 рубля.
«По результатам февраля 2024 года большая часть проданных шин относится к сегменту „ниже среднего“, который составляет 49% от общего объема продаж. Сегмент „выше среднего“ имеет самую низкую долю в конечных продажах шин за этот период», — рассказали в Центре развития перспективных технологий РБК Тюмень.
Однако речи о дефиците не идет — по данным на январь–февраль, годовой рост предложения составил 24%. Но все же, на рынке резины произошли изменения: многие компании ушли из России или продали свои активы российским компаниям.
«В 2021 году 60% отечественного рынка шин принадлежало шести крупнейшим иностранным корпорациям. В 2022 году компании Goodyear и Danlop прекратили экспорт в Россию, а российские заводы Bridgestone, Cordiant, Continental, Michelin были приобретены отечественными компаниями. Производство шин идет под другими торговыми марками», — пояснили в пресс-службе ГК «Автодом».
Ранее «Наш город» сообщал, что владельцы китайских автомобилей в Тюмени выстраиваются в очередь на ремонт. Автомобилисты ждут нужные запчасти месяцами, но дилеры заявляют, что никак не могут повлиять на ситуацию.