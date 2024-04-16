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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В Тюмени на прокат теперь можно взять авто за 10 млн рублей

В Тюмени на прокат теперь можно взять авто за 10 млн рублей

16 апреля 2024, 12:57
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени на прокат теперь можно взять авто за 10 млн рублей

Каршеринговая компания из Новосибирска «Cars7» расширила свой автопарк в Тюмени. Теперь взять в аренду здесь можно авто элитного класса, современный маслкары, а также спортивные автомобили из Германии.

Так, по сообщения от пресс-службы компании по сдаче авто, пополнился авто парк следующими экземплярами: Dodge Challenger со средней стоимостью в 10 млн. руб., Audi TT за 4 млн, Ford Mustang за 10 млн руб. и кабриолет Chevrolet Camaro со средней стоимостью на рынке в 8 млн. руб.

За минуту поездки на таких авто компания просит 50 рублей за минуту. На простом седане марки Volkswagen водители должны платить всего 10. Однако, доступны такие машины для аренды станут только тем, кто заказывал в сервисе больше 50 поездок на других автомобилях.

Ранее «Наш Город» рассказывал о росте стоимости на шины в регионе. Выросла цена на 10%.

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