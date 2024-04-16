Тюменцам назвали места хранения вещей и автомобилей во время паводка

Глава района Андрей Лотов рассказал, что встретился с жителями сел, дома которых находятся в зоне риска. Им он сообщил, что в селе Викулова откроются пункты временного размещения граждан, приюты для животных. Всех обеспечат питьевой водой. На время эвакуации жителей полиция будет вести патрулирование территорий.