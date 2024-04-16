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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Тюменцам назвали места хранения вещей и автомобилей во время паводка

Тюменцам назвали места хранения вещей и автомобилей во время паводка

16 апреля 2024, 11:06
Фото: 1MI
В селе Викулово определены места для хранения имущества и транспортных средств.

Посмотреть адреса и графики работы пунктов можно по ссылке. Как сообщили в информцентре Правительства региона, для сдачи имущества в места хранения, нужно предварительно позвонить по номеру: 8 (34557) 2-53-15.

В данный момент ведется активная подготовка к паводку в селе Викулово. Там с утра ведутся работы по выкладке мешков с песком и укреплению дамб. На выручку пришли порядка 70 местных жителей.

Глава района Андрей Лотов рассказал, что встретился с жителями сел, дома которых находятся в зоне риска. Им он сообщил, что в селе Викулова откроются пункты временного размещения граждан, приюты для животных. Всех обеспечат питьевой водой. На время эвакуации жителей полиция будет вести патрулирование территорий.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские коммунальщики перешли в экстренный режим работы из-за затоплений.

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