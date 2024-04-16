Тюменские коммунальщики перешли в экстренный режим работы из-за паводка

Бригады «СУЭНКО» обеспечены транспортом и связью, а также необходимыми плавательными средствами и дизель-генераторами. На 100% компания укомплектовала и аварийные запасы материалов. Энергетики разработали резервные схемы электроснабжения для ЛЭП, а также проверили все установки в местах, которые могут быть затоплены в ближайшее время.