Тюменские коммунальщики перешли в экстренный режим работы из-за паводка

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Бригады «СУЭНКО» обеспечены транспортом и связью, а также необходимыми плавательными средствами и дизель-генераторами. На 100% компания укомплектовала и аварийные запасы материалов. Энергетики разработали резервные схемы электроснабжения для ЛЭП, а также проверили все установки в местах, которые могут быть затоплены в ближайшее время.
В СУЭНКО рекомендовали обесточить дома, которые находятся в зоне затопления. Для этого нужно отключить вводное распределительное устройство и выкрутить пробки.
Для бесперебойного поступления чистой воды в городе Ишиме «Водоканал» создал 30-дневный запас материалов и реагентов. Специалисты пристально следят за качеством воды. Канализации защитили дамбой.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области эвакуируют жителей трех районов Тюменской области.