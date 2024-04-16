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Тюменские коммунальщики перешли в экстренный режим работы из-за паводка

Тюменские коммунальщики перешли в экстренный режим работы из-за паводка

16 апреля 2024, 10:59
Фото: 1MI
Коммунальные службы Тюменской области подготовились к паводку. Об этом сообщает информцентр Правительства.

Бригады «СУЭНКО» обеспечены транспортом и связью, а также необходимыми плавательными средствами и дизель-генераторами. На 100% компания укомплектовала и аварийные запасы материалов. Энергетики разработали резервные схемы электроснабжения для ЛЭП, а также проверили все установки в местах, которые могут быть затоплены в ближайшее время.

В СУЭНКО рекомендовали обесточить дома, которые находятся в зоне затопления. Для этого нужно отключить вводное распределительное устройство и выкрутить пробки.

Для бесперебойного поступления чистой воды в городе Ишиме «Водоканал» создал 30-дневный запас материалов и реагентов. Специалисты пристально следят за качеством воды. Канализации защитили дамбой.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области эвакуируют жителей трех районов Тюменской области.

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