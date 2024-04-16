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В Тюменской области началась срочная эвакуация жителей Казанского района

В Тюменской области началась срочная эвакуация жителей Казанского района

16 апреля 2024, 09:49
Фото: 1MI
В Тюменской области началась срочная эвакуация населенных пунктов, расположенных в Казанском районе. Об этом сообщает информцентр Правительства.

Жителей Новогеоргиевки, Паленки, Афонькино и еще нескольких сел и деревень просят собрать документы, вещи и лекарства. Жителей в экстренном режиме направляют в пункты временного размещения.

Также при необходимости, они могут обратиться по номеру 122, набрав добавочный номер «3».

Телеграм-канал «Тюменское время» разместил видеозапись, на кадрах которой видно, как с большой скоростью мощный поток воды движется в сторону Казанского района. Паводковая вода уже начала выходить из берегов, сообщают очевидцы. Жители населенных пунктов в панике покидают свои дома, на месте работают сотрудники МЧС.

Ранее «Наш город» писал, что школьников Ишима переводят на дистант из-за затоплений.

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