В Тюменской области началась срочная эвакуация жителей Казанского района

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Жителей Новогеоргиевки, Паленки, Афонькино и еще нескольких сел и деревень просят собрать документы, вещи и лекарства. Жителей в экстренном режиме направляют в пункты временного размещения.
Также при необходимости, они могут обратиться по номеру 122, набрав добавочный номер «3».
Телеграм-канал «Тюменское время» разместил видеозапись, на кадрах которой видно, как с большой скоростью мощный поток воды движется в сторону Казанского района. Паводковая вода уже начала выходить из берегов, сообщают очевидцы. Жители населенных пунктов в панике покидают свои дома, на месте работают сотрудники МЧС.
Ранее «Наш город» писал, что школьников Ишима переводят на дистант из-за затоплений.