В Тюменской области началась срочная эвакуация жителей Казанского района

Телеграм-канал «Тюменское время» разместил видеозапись, на кадрах которой видно, как с большой скоростью мощный поток воды движется в сторону Казанского района. Паводковая вода уже начала выходить из берегов, сообщают очевидцы. Жители населенных пунктов в панике покидают свои дома, на месте работают сотрудники МЧС.