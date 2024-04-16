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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Тюменская горячая линия по вопросам паводков будет работать круглосуточно

Тюменская горячая линия по вопросам паводков будет работать круглосуточно

16 апреля 2024, 12:49
Фото: 1MI
Горячая линия 122 по вопросам паводка в Тюменской области перешла на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает информцентр Правительства.

Тюменцы могут получить всю актуальную информацию по паводку и эвакуации, позвонив по номеру 122 (кнопка 3).

Она была запущена 10 апреля по поручению Губернатора Тюменской области Александра Моора. В первые дни специалисты принимали порядка 100 звонков в день, а сегодня только в первой половине дня на линию позвонили более 600 раз.

«Банк вопросов, на которые операторы могут ответить незамедлительно, уже увеличился с 15 до 30», — рассказали в инфоцентре.

Глава департамента информатизации Станислав Логинов отметил, что каждый день у граждан появляются новые вопросы, на которые специалисты отвечают, консультируясь с правительством Тюменской области.

По телефону 122 можно задать вопросы про уровень воды в реках региона, узнать, какие населенные пункты подлежат эвакуации, а также, как действовать при подтоплении дома.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области прогнозируют перелив 10-метровой дамбы.

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