Детей из социально-реабилитационного центра Ишима эвакуировали в Тобольск

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Такое решение было принято департаментом социального развития Тюменской области. Из-за возможных подтоплений детей заранее направили в туристическую поездку в Тобольск.
Там они находятся с 13 апреля. 28 детей сопровождают воспитатели и родители. Разместили их в тобольских социальных центрах. Для детей подготовили экскурсии и другие развлекательные мероприятия.
Ранее «Наш город» писал, что учащиеся трех районов Тюменской области переведены на дистант.