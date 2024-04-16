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Детей из социально-реабилитационного центра Ишима эвакуировали в Тобольск

Детей из социально-реабилитационного центра Ишима эвакуировали в Тобольск

16 апреля 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney
Дети из ишимского социально-реабилитационного центра «Согласие» уже размещены в Тобольске. Об этом сообщает информцентр Правительства региона.
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Дети

Такое решение было принято департаментом социального развития Тюменской области. Из-за возможных подтоплений детей заранее направили в туристическую поездку в Тобольск.

Там они находятся с 13 апреля. 28 детей сопровождают воспитатели и родители. Разместили их в тобольских социальных центрах. Для детей подготовили экскурсии и другие развлекательные мероприятия.

Ранее «Наш город» писал, что учащиеся трех районов Тюменской области переведены на дистант.

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