В Ишиме из-за паводка воду очищают хлором

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, на территории Тюменской области в ежедневном режиме ведется мониторинг качества воды из источников питьевого водоснабжения и разводящей сети.
На 15 апреля 2024 года проверено 265 проб из рек Ишим и Тобол, 213 проб воды перед поступлением в распределительные сети, 415 проб воды из разводящей сети.
Специалисты напоминают, что в период паводка следует использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду; не употреблять пищевые продукты, которые находились в контакте с водой; регулярно и тщательно мыть руки, использовать кожные антисептики.
Ранее «Наш Город» писал, что в реке Ишим продолжает прибывать вода. В настоящее время в Казанском районе объявлена срочная эвакуация — уровень воды в Ишиме рядом с Ильинкой превысил опасную отметку в 800 метров.