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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

В Ишиме из-за паводка усилили очистку воды

В Ишиме из-за паводка воду очищают хлором

16 апреля 2024, 06:36
Фото: 1MI

В Ишиме из-за паводка усилили очистку воды

В Ишиме на водоочистных сооружениях введен режим повышенного хлорирования на водоочистных сооружениях. Также дополнительно хлором обеззараживают канализационные системы в города и в селе Абатское.

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, на территории Тюменской области в ежедневном режиме ведется мониторинг качества воды из источников питьевого водоснабжения и разводящей сети.

На 15 апреля 2024 года проверено 265 проб из рек Ишим и Тобол, 213 проб воды перед поступлением в распределительные сети, 415 проб воды из разводящей сети.

Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

Специалисты напоминают, что в период паводка следует использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду; не употреблять пищевые продукты, которые находились в контакте с водой; регулярно и тщательно мыть руки, использовать кожные антисептики.

Ранее «Наш Город» писал, что в реке Ишим продолжает прибывать вода. В настоящее время в Казанском районе объявлена срочная эвакуация — уровень воды в Ишиме рядом с Ильинкой превысил опасную отметку в 800 метров.

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