В тюменском селе прогнозируют перелив 10-метровой дамбы

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
После достижения критического уровня вода может перелиться через 10-метровую дамбу, рассказал «Нашему городу» гидрограф Валерий Заруба.
В ближайшие два дня начнется подъем воды на несколько метров.
Тюменские власти прогнозируют пик паводка в Казанском районе на 20 апреля. Оттуда уже эвакуируют граждан, сообщили в информцентре Правительства. Граждан заселяют в пункты временного размещения.
Ранее «Наш город» писал, что в Упорово увеличивают высоту дамбы.