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Updated Сегодня, 12:16

В тюменском селе прогнозируют перелив 10-метровой дамбы

В тюменском селе прогнозируют перелив 10-метровой дамбы

16 апреля 2024, 12:14
Фото: 1MI
В Казанском районе продолжает подниматься вода. Эксперты прогнозируют пик повышение уровня воды к 21 апреля.

После достижения критического уровня вода может перелиться через 10-метровую дамбу, рассказал «Нашему городу» гидрограф Валерий Заруба.

В ближайшие два дня начнется подъем воды на несколько метров.

Тюменские власти прогнозируют пик паводка в Казанском районе на 20 апреля. Оттуда уже эвакуируют граждан, сообщили в информцентре Правительства. Граждан заселяют в пункты временного размещения.

Ранее «Наш город» писал, что в Упорово увеличивают высоту дамбы.

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