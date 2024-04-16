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Updated Сегодня, 14:35

Владимир Чейметов отчитался о пунктах временного размещения в Тюменской области

Стало известно, хватит ли тюменцам мест в пунктах временного размещения

16 апреля 2024, 14:33
Фото: 1MI

Владимир Чейметов отчитался о пунктах временного размещения в Тюменской области

Зампредседателя Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Владимир Чейметов подвел итоги сложного для Тюменской области дня. Он заявил, что уровень воды в реках региона поднялся до критических отметок, поэтому жителям опасных зон нужно собрать вещи, лекарства и документы заранее.

Чейметов отметил, что в регионе в данный момент достаточно укомплектованных пунктов временного размещения.

По его словам, в регионе ведется активная работа по предупреждению плачевных последствий паводка. Объявлена срочная эвакуация населенных пунктов, которые подвержены риску потоплений в Казанском и Упоровском районах.

Наращиваются дамбы, уничтожаются ледяные заторы.

Ранее «Наш город» писал, что в Ишиме завершается эвакуация пожилых людей и инвалидов.

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