Стало известно, хватит ли тюменцам мест в пунктах временного размещения

Владимир Чейметов отчитался о пунктах временного размещения в Тюменской области

Зампредседателя Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Владимир Чейметов подвел итоги сложного для Тюменской области дня. Он заявил, что уровень воды в реках региона поднялся до критических отметок, поэтому жителям опасных зон нужно собрать вещи, лекарства и документы заранее.