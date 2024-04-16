Стало известно, хватит ли тюменцам мест в пунктах временного размещения

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Чейметов отметил, что в регионе в данный момент достаточно укомплектованных пунктов временного размещения.
По его словам, в регионе ведется активная работа по предупреждению плачевных последствий паводка. Объявлена срочная эвакуация населенных пунктов, которые подвержены риску потоплений в Казанском и Упоровском районах.
Наращиваются дамбы, уничтожаются ледяные заторы.
Ранее «Наш город» писал, что в Ишиме завершается эвакуация пожилых людей и инвалидов.