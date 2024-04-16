В Ишиме завершается эвакуация пожилых и инвалидов

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Департамент соцразвития региона учел все риски, поэтому поэтапная эвакуация пожилых людей и инвалидов из центров соцобслуживания началась заблаговременно — несколько дней назад.
Все подопечные учреждений будут размещены в домах-интернатах в других муниципалитетах Тюменской области, а также в медучреждениях и у родственников.
Из Ишимского геронтологического центра вывезут 90 человек. Из Таловского интерната — 304 человека.
Все эвакуированные получат уход, питание и медикаменты.
Ранее «Наш город» сообщал, что мобильные операторы начисляют тюменцам деньги на телефон, чтобы они были на связи во время паводка.