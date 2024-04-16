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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:01

В Ишиме завершается эвакуация пожилых и инвалидов

В Ишиме завершается эвакуация пожилых и инвалидов

16 апреля 2024, 13:59
Фото: 1MI
Завершается эвакуация проживающих в учреждениях соцобслуживания Ишима и Ишимского района. Об этом пишет инфоцентр Правительства.

Департамент соцразвития региона учел все риски, поэтому поэтапная эвакуация пожилых людей и инвалидов из центров соцобслуживания началась заблаговременно — несколько дней назад.

Все подопечные учреждений будут размещены в домах-интернатах в других муниципалитетах Тюменской области, а также в медучреждениях и у родственников.

Из Ишимского геронтологического центра вывезут 90 человек. Из Таловского интерната — 304 человека.

Все эвакуированные получат уход, питание и медикаменты.

Ранее «Наш город» сообщал, что мобильные операторы начисляют тюменцам деньги на телефон, чтобы они были на связи во время паводка.

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