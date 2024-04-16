Из-за паводка в Тюмени мобильные операторы начисляют пострадавшим деньги на телефон

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Сообщения о том, что жителям сел, находящихся в зоне затопления местные начали публиковать в социальных сетях. Всем при этом поступает по 400 рублей с припиской о том, что в первую очередь в такой ситуации нужно оставаться на связи.
Ранее губернатор Александр Моор сообщал, что из-за подступающей воды в зонах подтопления могут наблюдаться проблемы с мобильной связью и интернетом. Поэтому все важные сообщения в зонах риска будут дублироваться через громкоговорители, а объявления об эвакуации будут доносить до людей посредством сирены.
Ранее «Наш Город» писал о резком росте спроса на наборы для выживания. Их начали скупать в Тюмени в три раза чаще.