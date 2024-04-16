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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Из-за паводка мобильные операторы начисляют пострадавшим деньги на телефон

Из-за паводка в Тюмени мобильные операторы начисляют пострадавшим деньги на телефон

16 апреля 2024, 13:23
Фото: 1MI

Из-за паводка мобильные операторы начисляют пострадавшим деньги на телефон

Практически каждому абоненту, находящемуся в зоне подтопления в Тюмени начисляются деньги на мобильный счет. Вместе с этим приходит и СМС с сообщением о том, что сделано это для того, чтобы «Вы могли оставаться на связи».

Сообщения о том, что жителям сел, находящихся в зоне затопления местные начали публиковать в социальных сетях. Всем при этом поступает по 400 рублей с припиской о том, что в первую очередь в такой ситуации нужно оставаться на связи.

Ранее губернатор Александр Моор сообщал, что из-за подступающей воды в зонах подтопления могут наблюдаться проблемы с мобильной связью и интернетом. Поэтому все важные сообщения в зонах риска будут дублироваться через громкоговорители, а объявления об эвакуации будут доносить до людей посредством сирены.

Ранее «Наш Город» писал о резком росте спроса на наборы для выживания. Их начали скупать в Тюмени в три раза чаще.

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