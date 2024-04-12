nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Бойцовская собака погрызла женщину в Тюменской области

Бойцовская собака напала на женщину в тюменском селе

12 апреля 2024, 04:42
Фото: 1MI

Бойцовская собака погрызла женщину в Тюменской области

После нападения пострадавшая потребовала у владельца алабая два миллиона рублей. Сам мужчина заявил, что его пес женщину не кусал.

Инцидент произошел 22 июня 2023 года в селе Заводопетровское Ялуторовского района. Алабай выбежал из ограды дома, напал на женщину и покусал за разные части тела, после чего хозяин пса оттащил своего питомца и посадил в вольер.

Моральный вред потерпевшая оценила в два миллиона рублей, однако ее требования владелец собаки не признал. Мужчина пояснил, что услышал шум, вышел из ограды и остановил пса до того, как он набросился на женщину.

Легендарная группа даст концерт в тюменском ресторане
Узнать подробнее

Ялуторовский районный суд удовлетворил требования пострадавшей частично. Хозяин алабая выплатит женщине 200 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Заводоуковске бездомная собака покусала 13-летнюю девочку. Выплатить компенсацию обязали администрацию округа.

Читайте также:
Из-за роста цен на строительство тюменцы стали покупать модульные домаВ эфире федерального канала сыграли свадьбу тюменские молодоженыЛесной массив в Тюменской слободе благоустроят за 783 миллиона
#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Собаки#Компенсации#Нападение#Компенсация морального вреда#Нападения животных
Готовьтесь к худшему: паводок в Тюменской области станет самым масштабным в истории
Вчера, 07:47
В Тюмени стало меньше еще на одного миллиардера
Вчера, 10:58
Легендарная группа даст концерт в тюменском ресторане
Вчера, 02:59
«Аномалии повсюду»: метеоролог рассказал о резких изменениях в тюменском климате
Вчера, 09:39
«Много подвохов»: тюменка рассказала, как правильно оформить гражданство ребенку
Вчера, 10:18
«Мы потеряли храброго воина»: в Тюмени простятся с пожарным, погибшим на СВО
Вчера, 10:37
"