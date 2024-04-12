Бойцовская собака напала на женщину в тюменском селе

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
Инцидент произошел 22 июня 2023 года в селе Заводопетровское Ялуторовского района. Алабай выбежал из ограды дома, напал на женщину и покусал за разные части тела, после чего хозяин пса оттащил своего питомца и посадил в вольер.
Моральный вред потерпевшая оценила в два миллиона рублей, однако ее требования владелец собаки не признал. Мужчина пояснил, что услышал шум, вышел из ограды и остановил пса до того, как он набросился на женщину.
Ялуторовский районный суд удовлетворил требования пострадавшей частично. Хозяин алабая выплатит женщине 200 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Заводоуковске бездомная собака покусала 13-летнюю девочку. Выплатить компенсацию обязали администрацию округа.