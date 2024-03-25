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Бездомная собака напала на 13-летнюю девочку в Тюменской области

Бездомная собака покусала 13-летнюю девочку в Тюменской области

25 марта 2024, 05:34
Фото: 1MI

Бездомная собака напала на 13-летнюю девочку в Тюменской области

Девочка пострадала от агрессивной собаки во время прогулки. Суд обязал администрацию выплатить компенсацию ребенку.

Инцидент произошел в июле 2023 года в Заводоуковске. 13-летняя девочка вышла на прогулку, во время которой на нее напала агрессивная бездомная собака и покусала за правую голень.

Межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с администрации Заводоуковского округа компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры, девочке выплатят 20 тысяч рублей.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Ялуторовске бойцовская собака погрызла лицо 5-летней девочке. Хозяева выгуливали стаффордширского терьера без намордника. С владельцев пса взыскали компенсацию в пользу ребенка.

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#Общество#Происшествия#Ребенок#Тюменская область#Прокуратура#Собаки#Бездомные животные#Заводоуковск#Компенсация морального вреда#Любовь Селезнева
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