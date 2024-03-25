Бездомная собака покусала 13-летнюю девочку в Тюменской области

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Инцидент произошел в июле 2023 года в Заводоуковске. 13-летняя девочка вышла на прогулку, во время которой на нее напала агрессивная бездомная собака и покусала за правую голень.
Межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с администрации Заводоуковского округа компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры, девочке выплатят 20 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ялуторовске бойцовская собака погрызла лицо 5-летней девочке. Хозяева выгуливали стаффордширского терьера без намордника. С владельцев пса взыскали компенсацию в пользу ребенка.