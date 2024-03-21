Бойцовская собака искусала лицо маленькой девочке в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Инцидент произошел в сентябре 2023 года в Ялуторовске. В дневное время 5-летняя девочка выходила из подъезда и в этот момент на нее напал соседский пес — стаффордширский терьер. Собака покусала ребенка за лицо.
Мама пострадавшей девочки обратилась в прокуратуру, дело дошло до суда. С владельцев пса, находившегося на выгуле без намордника, взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области собака напала на фельдшера. Женщина приехала на вызов к супругам, которые оставили своего пса без присмотра.