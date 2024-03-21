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Published Сегодня, 06:15

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Updated Сегодня, 06:17

Бойцовская собака напала на ребенка в Тюменской области

Бойцовская собака искусала лицо маленькой девочке в Тюменской области

21 марта 2024, 06:15
Фото: 1MI

Бойцовская собака напала на ребенка в Тюменской области

Собака напала на ребенка возле подъезда жилого дома. Хозяин выгуливал пса без намордника.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года в Ялуторовске. В дневное время 5-летняя девочка выходила из подъезда и в этот момент на нее напал соседский пес — стаффордширский терьер. Собака покусала ребенка за лицо.

Мама пострадавшей девочки обратилась в прокуратуру, дело дошло до суда. С владельцев пса, находившегося на выгуле без намордника, взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области собака напала на фельдшера. Женщина приехала на вызов к супругам, которые оставили своего пса без присмотра.

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