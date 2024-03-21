Собаки бойцовых пород

В Тюмени на улице Бориса Щербины появился живодер

Подписчик паблика «ЧС Тюмень» сообщает, что в городе появился живодёр. В мусорке на улице Бориса Щербины была найдена собака с серьёзной травмой головы, её оперируют в клинике.