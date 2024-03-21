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Собаки бойцовых пород

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2024
Бойцовская собака искусала лицо маленькой девочке в Тюменской области
Собака напала на ребенка возле подъезда жилого дома. Хозяин выгуливал пса без намордника.
21 марта, 06:15
2023
Ужас в подъезде: бойцовская собака покусала ребенка в Тюмени
В Тюмени собака бойцовской породы напала на ребенка. Инцидент произошел накануне днем в подъезде дома, расположенного по улице Самарцева, 20.
1 июня 2023, 04:12
В Тюмени на улице Бориса Щербины появился живодер
Подписчик паблика «ЧС Тюмень» сообщает, что в городе появился живодёр. В мусорке на улице Бориса Щербины была найдена собака с серьёзной травмой головы, её оперируют в клинике.
13 января 2023, 12:56

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