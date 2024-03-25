После звонка «из МВД» тюменская учительница потеряла 3.7 миллиона рублей

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Самой большой суммы за минувшую неделю лишилась учительница из Тюмени. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником МВД и Банка России, и сообщил, что с ее счета кто-то пытается похитить деньги.
Чтобы предотвратить несанкционированный перевод, женщина взяла в кредит 3.7 миллиона рублей и перевела их на «безопасный счет». По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура Тюмени следит за ходом расследования.
Ранее «Наш город» писал, что уроженка Кургана «развела» троих мужчин. Женщина знакомилась с ними на улице, добивалась приглашения в гости, после чего грабила и сбегала.