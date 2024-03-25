nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Мошенники обманули тюменскую учительницу на 3.7 миллиона рублей

После звонка «из МВД» тюменская учительница потеряла 3.7 миллиона рублей

25 марта 2024, 04:51
Фото: 1MI

Мошенники обманули тюменскую учительницу на 3.7 миллиона рублей

За неделю мошенники обманули 95 тюменцев. В общей сложности доверчивые жители региона отдали им 46 миллионов рублей.

Самой большой суммы за минувшую неделю лишилась учительница из Тюмени. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником МВД и Банка России, и сообщил, что с ее счета кто-то пытается похитить деньги.

Чтобы предотвратить несанкционированный перевод, женщина взяла в кредит 3.7 миллиона рублей и перевела их на «безопасный счет». По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура Тюмени следит за ходом расследования.

Курение и пиво по пятницам: врач рассказал о причинах развития импотенции у тюменцев
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что уроженка Кургана «развела» троих мужчин. Женщина знакомилась с ними на улице, добивалась приглашения в гости, после чего грабила и сбегала.

Читайте также:
Скандальную школу в Тюменской области достроит новая компанияНа выкуп участков для расширения улицы Запольной в Тюмени потратят 71 миллион рублейТюменская область не попала в топ-20 регионов по уровню зарплат в поселках
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Учителя#Новости тюмени#Мошенничество#Кредиты#Любовь Селезнева
24 марта в России объявили днем общенационального траура
23 марта, 13:13
Дети СССР все еще помнят: сможете ли вы узнать героев советских мультиков?
22 марта, 06:25
В Тюмени построят подземное бомбоубежище
22 марта, 11:08
5 вещей, которые бесят таксиста: тюменский водитель честно рассказал о своей работе
22 марта, 08:52
Курение и пиво по пятницам: врач рассказал о причинах развития импотенции у тюменцев
22 марта, 09:41
Секс-столица России: почему в Тюмени проститутки работают открыто?
22 марта, 07:30
"