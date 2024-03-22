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Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Врач рассказал о причинах развития импотенции у тюменцев.

Курение и пиво по пятницам: врач рассказал о причинах развития импотенции у тюменцев

22 марта 2024, 09:41
Фото: 1MI
Врач рассказал о причинах развития импотенции у тюменцев.

Врач рассказал о причинах развития импотенции у тюменцев

Обычно от импотенции страдают мужчины в возрасте от 55 лет, однако многие тюменцы начинают страдать от этого недуга уже к 30 годам. О причинах, приводящих к эректильной дисфункции «Нашему городу» рассказал врач-уролог Дмитрий Захаров.

Как объяснил Захаров, подлинно установить причину возникновения импотенции можно не всегда. Однако доказано, что пагубно на мужском здоровье сказываются употребление алкоголя и курение.

«У многие ребят уже к 30 годам все не работает так, как должно. Часто причиной тому может быть образ жизни с курением пары пачек сигарет в день и постоянным пивом по пятницам. Мужчины не понимают, какой вред наносят организма, а опоминаются уже в больнице, когда нужно лечить молодого мужчину также, как пожилого», — рассказывает врач.

Специалист также говорит о том, что сейчас с импотенцией в 25% случаев сталкиваются мужчины 20-30 лет. Однако Захаров также говорит о том, что это заболевания лечится и даже в самых запущенных случаях.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в минувшем 2023 году число дел о занятии проституцией, поступивших в тюменские суды, возросло в 20 раз, однако рынок торговли интимными услугами все еще процветает.

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