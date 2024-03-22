Курение и пиво по пятницам: врач рассказал о причинах развития импотенции у тюменцев

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Как объяснил Захаров, подлинно установить причину возникновения импотенции можно не всегда. Однако доказано, что пагубно на мужском здоровье сказываются употребление алкоголя и курение.
«У многие ребят уже к 30 годам все не работает так, как должно. Часто причиной тому может быть образ жизни с курением пары пачек сигарет в день и постоянным пивом по пятницам. Мужчины не понимают, какой вред наносят организма, а опоминаются уже в больнице, когда нужно лечить молодого мужчину также, как пожилого», — рассказывает врач.
Специалист также говорит о том, что сейчас с импотенцией в 25% случаев сталкиваются мужчины 20-30 лет. Однако Захаров также говорит о том, что это заболевания лечится и даже в самых запущенных случаях.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в минувшем 2023 году число дел о занятии проституцией, поступивших в тюменские суды, возросло в 20 раз, однако рынок торговли интимными услугами все еще процветает.