«Древнейшая профессия»: почему в Тюмени в открытую работают проститутки?

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Для того, чтобы разобраться в явлении проституции, важно понимать, что в КоАП РФ под проституцией понимается систематическое вступление в половую связь за деньги или другое материальное вознаграждение, об этом «Нашему городу» рассказал юрист Павел Шадрин. Это противозаконно, но считается административным правонарушением.
В соответствии со статьей 6.11 за занятие проституцией предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 1500 рублей до 2000 рублей. Сумму необходимой выплаты может быть больше, если виновника обвинят по статье 6.12. КоАП РФ — за получение дохода от занятия проституцией (если этот доход связан с занятием другого лица проституцией). В таком случае платить придется от 2000 до 2500 рублей.
Уголовная ответственность предусмотрена лишь в том случае, если был установлен факт вовлечения в занятие проституцией, принуждение к продолжению работы проститутки или организацию занятием проституцией — сутенерство.
«Учитывая, что по уголовной статье лицо привлечь очень сложно, к тому же многие проститутки работают, как частницы, наказание очень мягкое. Для проститутки эти две, да пусть и три тысяч — копейки по сравнению с тем, что она зарабатывает», — говорит юрист.
А потому специалист отмечает, что действующее законодательство не располагает к полноценной борьбе с проституцией. Для того, чтобы отвадить женщин от такой профессии необходимы более жесткие санкции. Сейчас девушкам проще оплатить штраф и пойти работать дальше.
При том работницы секс-индустрии часто повышают цены, на фоне чего штраф выглядит более незначительным. К тому же повышение цен часто связано с активизацией борьбы с проституцией, организуемой правоохранителями.
Однако стоит отметить, что большинство проституток Тюмени такой путь заработка выбрали добровольно. Девушка, ранее работавшая на этом рынке, рассказала, что для женщин — это обычная работа, которая приносит солидный доход.
«Ты нигде так много не заработаешь за короткий промежуток времени и без особых усилий. Это тяжелая правда. Да, не всем эта работа нравится, но деньги все любят. Это такая же работа, как и остальные, это сфера услуг, просто немного иного характера», — поделилась откровениями девушка.
Однако у психолога Петра Зосимова иное мнение. Он убежден, что женщины в секс-бизнесе быстро привыкают к легким деньгам и потом им сложнее адаптироваться к жизни в обычном обществе. К тому же такая работы вызывает ряд серьезных психологических проблем.
«Отношение к интимной связи у таких женщин переворачивается с ног на голову, как и отношение к мужчинам в целом. У меня есть клиентки, которые работают в этой сфере и у них огромные проблемы с личной жизнью. Они хотят найти себе обычную работу, но не могут из-за отсутствия опыта и низких зарплат», — рассказывает специалист.
Он убежден, что проституция пагубно сказывается на состоянии женщины. Она перестает воспринимать себя, как личность и цельную единицу, в сознании происходит перестройка и женщина сама начинает себя осознавать функцией, услугой.
Мноиге видят путь спасения женщин, работающих в секс-индустрии в легализации проституции. Это позволит обеспечивать работницам медицинских уход и психологическую поддержку. В мире есть ряд стран, где оказание интимных услуг легально, однако и это не всегда приводит к положительному результату, создавая из проституции жестких бизнес, где «руководитель» выжимает из сотрудников все.
Для защиты прав и свобод секс-работниц в России существует движение «Серебряная Роза». Сообщество приводит статистические данные и подчеркивает, что в России работает около трех миллионов проституток, которые нуждаются в поддержке.
«Безусловно, мы можем говорить о том, что девушки однажды оступились и повелись на легкие деньги. Но это не значит, что мы должны хоронить их для общества. Многие их них мечтают освоить иную профессию и создать семью. Помогите им это сделать. Легализация проституции, как мне кажется, повлечет за собой контроль над оборотом денег в этой сфере, и она перестанет быть такой привлекательной», — говорит тюменская феминистка Милана Романова.
Причем секс-работницы уже просили президента РФ Владимира Путина отменить административную статью за занятие проституцией. Но пока в Госдуме и речи не идет о том, чтобы легализовать работу эскортниц. Хотя давно понятно, что прикрыть этот бизнес полностью — не удастся.