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Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Эксперты рассказали, почему в Тюмени много проституток.

«Древнейшая профессия»: почему в Тюмени в открытую работают проститутки?

22 марта 2024, 07:30
Фото: 1MI
Эксперты рассказали, почему в Тюмени много проституток.

Эксперты рассказали, почему в Тюмени много проституток

А минувшем 2023 году число дел о занятии проституцией, поступивших в тюменские суды, возросло в 20 раз, однако рынок торговли интимными услугами все еще процветает. «Наш город» выяснил, возможно ли полностью искоренить проституцию и почему женщины выбирают эту «профессию»?

Можно ли победить проституцию?

Для того, чтобы разобраться в явлении проституции, важно понимать, что в КоАП РФ под проституцией понимается систематическое вступление в половую связь за деньги или другое материальное вознаграждение, об этом «Нашему городу» рассказал юрист Павел Шадрин. Это противозаконно, но считается административным правонарушением.

В соответствии со статьей 6.11 за занятие проституцией предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 1500 рублей до 2000 рублей. Сумму необходимой выплаты может быть больше, если виновника обвинят по статье 6.12. КоАП РФ — за получение дохода от занятия проституцией (если этот доход связан с занятием другого лица проституцией). В таком случае платить придется от 2000 до 2500 рублей.

Уголовная ответственность предусмотрена лишь в том случае, если был установлен факт вовлечения в занятие проституцией, принуждение к продолжению работы проститутки или организацию занятием проституцией — сутенерство.

«Учитывая, что по уголовной статье лицо привлечь очень сложно, к тому же многие проститутки работают, как частницы, наказание очень мягкое. Для проститутки эти две, да пусть и три тысяч — копейки по сравнению с тем, что она зарабатывает», — говорит юрист.
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А потому специалист отмечает, что действующее законодательство не располагает к полноценной борьбе с проституцией. Для того, чтобы отвадить женщин от такой профессии необходимы более жесткие санкции. Сейчас девушкам проще оплатить штраф и пойти работать дальше.

При том работницы секс-индустрии часто повышают цены, на фоне чего штраф выглядит более незначительным. К тому же повышение цен часто связано с активизацией борьбы с проституцией, организуемой правоохранителями.

На фоне зарплаты проституток, штраф за незаконную работу выглядит уж очень мелким.На фоне зарплаты проституток, штраф за незаконную работу выглядит уж очень мелким.
На фоне зарплаты проституток, штраф за незаконную работу выглядит уж очень мелким.
Фото: 1MI
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Почему женщины выбирают древнейшую профессию?

Однако стоит отметить, что большинство проституток Тюмени такой путь заработка выбрали добровольно. Девушка, ранее работавшая на этом рынке, рассказала, что для женщин — это обычная работа, которая приносит солидный доход.

«Ты нигде так много не заработаешь за короткий промежуток времени и без особых усилий. Это тяжелая правда. Да, не всем эта работа нравится, но деньги все любят. Это такая же работа, как и остальные, это сфера услуг, просто немного иного характера», — поделилась откровениями девушка.
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Однако у психолога Петра Зосимова иное мнение. Он убежден, что женщины в секс-бизнесе быстро привыкают к легким деньгам и потом им сложнее адаптироваться к жизни в обычном обществе. К тому же такая работы вызывает ряд серьезных психологических проблем.

«Отношение к интимной связи у таких женщин переворачивается с ног на голову, как и отношение к мужчинам в целом. У меня есть клиентки, которые работают в этой сфере и у них огромные проблемы с личной жизнью. Они хотят найти себе обычную работу, но не могут из-за отсутствия опыта и низких зарплат», — рассказывает специалист.

Он убежден, что проституция пагубно сказывается на состоянии женщины. Она перестает воспринимать себя, как личность и цельную единицу, в сознании происходит перестройка и женщина сама начинает себя осознавать функцией, услугой.

Психолог считает, что занятие проституцией пагубно сказывается на психике женщины.Психолог считает, что занятие проституцией пагубно сказывается на психике женщины.
Психолог считает, что занятие проституцией пагубно сказывается на психике женщины.
Фото: 1MI
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Легализуют ли проституцию в России?

Мноиге видят путь спасения женщин, работающих в секс-индустрии в легализации проституции. Это позволит обеспечивать работницам медицинских уход и психологическую поддержку. В мире есть ряд стран, где оказание интимных услуг легально, однако и это не всегда приводит к положительному результату, создавая из проституции жестких бизнес, где «руководитель» выжимает из сотрудников все.

Для защиты прав и свобод секс-работниц в России существует движение «Серебряная Роза». Сообщество приводит статистические данные и подчеркивает, что в России работает около трех миллионов проституток, которые нуждаются в поддержке.

в России работает около трех миллионов проституток, которые нуждаются в поддержке.в России работает около трех миллионов проституток, которые нуждаются в поддержке.
в России работает около трех миллионов проституток, которые нуждаются в поддержке.
Фото: 1MI
«Безусловно, мы можем говорить о том, что девушки однажды оступились и повелись на легкие деньги. Но это не значит, что мы должны хоронить их для общества. Многие их них мечтают освоить иную профессию и создать семью. Помогите им это сделать. Легализация проституции, как мне кажется, повлечет за собой контроль над оборотом денег в этой сфере, и она перестанет быть такой привлекательной», — говорит тюменская феминистка Милана Романова.

Причем секс-работницы уже просили президента РФ Владимира Путина отменить административную статью за занятие проституцией. Но пока в Госдуме и речи не идет о том, чтобы легализовать работу эскортниц. Хотя давно понятно, что прикрыть этот бизнес полностью — не удастся.

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