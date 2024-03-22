«Древнейшая профессия»: почему в Тюмени в открытую работают проститутки?

В соответствии со статьей 6.11 за занятие проституцией предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 1500 рублей до 2000 рублей. Сумму необходимой выплаты может быть больше, если виновника обвинят по статье 6.12. КоАП РФ — за получение дохода от занятия проституцией (если этот доход связан с занятием другого лица проституцией). В таком случае платить придется от 2000 до 2500 рублей.