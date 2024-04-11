В МЧС сообщили, куда звонить жителям Тюменской области по вопросам паводка.

Спасатели также пояснили, что сейчас всем жителям региона, попадающим в зоны вероятного подтопления, необходимо собрать «тревожный чемоданчик», в него входят: документы (паспорт, военный билет, страховой полис, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении ребёнка), лекарства, одежда и обувь и запас еды и воды на 3 дня.