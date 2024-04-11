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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В МЧС сообщили, куда звонить жителям Тюменской области по вопросам паводка.

В МЧС сообщили, куда звонить жителям Тюменской области по вопросам паводка

11 апреля 2024, 07:22
Фото: 1MI
В МЧС сообщили, куда звонить жителям Тюменской области по вопросам паводка.

В МЧС сообщили, куда звонить жителям Тюменской области по вопросам паводка

МЧС по Тюменской области направило жителям региона уведомления с номером телефона горячей линии, по которому можно обратиться по вопросам прохождения паводка. У операторов можно будет узнать, куда необходимо бежать при объявлении эвакуации.

В МЧС по Тюменской области сообщили, что по всем вопросам, касающихся паводков, обращаться необходимо по номеру 112 (кнопка 3). Специалисты сообщат вам:

  • Что делать, если дом попал в объявленный район затопления?
  • Что делать при эвакуации?
  • Как себя вести в зоне затопления?
  • Как действовать после спада воды?
  • Какие виды помощи могут получить пострадавшие от паводка, каков размер выплаты и как ее получить?

Спасатели также пояснили, что сейчас всем жителям региона, попадающим в зоны вероятного подтопления, необходимо собрать «тревожный чемоданчик», в него входят: документы (паспорт, военный билет, страховой полис, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении ребёнка), лекарства, одежда и обувь и запас еды и воды на 3 дня.

При объявлении эвакуации гражданам советуют не паниковать и направляться в указанный эвакуационный пункт для отправления в безопасные районы.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что порядка двух-трех тысяч домов могут оказаться в Ишиме затопленными из-за паводка.

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