В МЧС сообщили, куда звонить жителям Тюменской области по вопросам паводка.

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В МЧС по Тюменской области сообщили, что по всем вопросам, касающихся паводков, обращаться необходимо по номеру 112 (кнопка 3). Специалисты сообщат вам:
Спасатели также пояснили, что сейчас всем жителям региона, попадающим в зоны вероятного подтопления, необходимо собрать «тревожный чемоданчик», в него входят: документы (паспорт, военный билет, страховой полис, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении ребёнка), лекарства, одежда и обувь и запас еды и воды на 3 дня.
При объявлении эвакуации гражданам советуют не паниковать и направляться в указанный эвакуационный пункт для отправления в безопасные районы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что порядка двух-трех тысяч домов могут оказаться в Ишиме затопленными из-за паводка.