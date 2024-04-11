Импортные препараты от блох и клещей подорожали в разы. Чем тюменцы могут их заменить

Препарат защищает от клещей на протяжении пяти недель после применения. В инструкции также указано, что он помогает от блох, но ветврач отмечает, что входящий в его состав люфенурон практически не действует на взрослых паразитов. Это действующее вещество защитит от появления новых блох на теле животного, но не от укусов и заражения заболеваниями, которые переносят эти паразиты. Правда, владельцы в отзывах отмечают, что препарат работает.