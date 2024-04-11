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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

В Тюмени подорожали в 4 раза импортные препараты от блох и клещей

Импортные препараты от блох и клещей подорожали в разы. Чем тюменцы могут их заменить

11 апреля 2024, 06:35
Фото: 1MI

В Тюмени подорожали в 4 раза импортные препараты от блох и клещей

В Тюменской области за последние два года резко подорожали импортные препараты от клещей и блох для собак. Стоимость «Симпарики» или «Бравекто» возросла в три раза.
Фото: OZON

Если ранее акарицидные препараты стоили в среднем 1,8 тысячи рублей, то сегодня уже 3,5 до 8 тысяч рублей. Стоимость зависит от массы животного.

При этом в тюменских ветеринарных магазинах импортные таблетки не всегда есть в наличии — приходится заказывать на маркетплейсах, где велик риск получить неоригинальный товар.

Австрия из Китая

Владельцы собак опасаются давать своим питомцам препараты «Симпарика» или «Бравекто» с китайскими иероглифами на упаковке.

«Кем гарантировано качество? Китайцами? Да, Китай — общеизвестный заповедник подлинности и кристальной честности, безусловно. Еще со времен абидаса и парасоника», — сетует собачница Светлана Выборновая.

В связи с этим владельцы домашних животных организовывают совместные покупки из-за границы — необходимые препараты приобретают во время зарубежных поездок. Также покупают импортные таблетки у перекупов в других городах.

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Что не так с отечественными аналогами

Владельцы собак отмечают, что отечественные препараты от клещей и блох справляются с защитой животного хуже импортных. Были случаи, когда клещи, несмотря на применение препарата, присасывались к собакам.

Ветврач Жанна Каштанова поясняет, что для собаки наибольшую опасность представляет пироплазмоз, переносчиками которого являются иксодовые клещи. При пироплазмозе поражаются клетки крови, снабжающие организм кислородом. Опасность заболевания в том, что развивается оно стремительно — животным просто не успевают оказать помощь и они погибают, пишут «Новые Известия».

Импортные таблетки, «Бравекто» в частности, пользуются спросом потому, что гарантированно убивает паразита в течение 8—12 часов после укуса — собака не успевает заразиться. Препарат обладает следующим действием — после его приема в кровь поступает вещество, которое убивает блох и клещей как только они укусят животное, то есть до момента возможного заражения.

«Следует понимать, что таблетки от блох и клещей не обладают репеллентным эффектом — они не отпугивают паразитов. Поэтому, несмотря на регулярную обработку, вы можете обнаружить на собаке и блоху, и прикрепившегося клеща», — подчеркнула ветврач.

И добавила, чтобы таких случаев не возникало — следует дополнительно применять специальные капли или же надеть на животное ошейник от блох и клещей. Можно применять эти препараты совместно в дополнение друг к другу.

Фото: 4lapy.ru

Что сегодня есть в тюменских ветаптеках

Для тех, кто не готов выкладывать за несколько таблеток круглую сумму, в ветаптеках имеются в продаже отечественные препараты от клещей и блох. К примеру, «Инспектор-квадро-табс» с действующим веществом моксидектин, стоит от 600 до 2 тысяч рублей (в зависимости от веса животного).

Препарат защищает от клещей на протяжении пяти недель после применения. В инструкции также указано, что он помогает от блох, но ветврач отмечает, что входящий в его состав люфенурон практически не действует на взрослых паразитов. Это действующее вещество защитит от появления новых блох на теле животного, но не от укусов и заражения заболеваниями, которые переносят эти паразиты. Правда, владельцы в отзывах отмечают, что препарат работает.

Еще одной средство от клещей — «Экспресс-табс» стоимость от 1 до 2 тысяч рублей. В качестве действующего вещества в нем также указан моксидектин. Производитель рекомендует обрабатывать этим препаратом животное каждые 6-8 недель в сезон активности клещей.

В декабре 2023 года в России был зарегистрирован еще один препарат от клещей у животных — «Эктогардика» с действующим веществом лотиланер. Но в продаже его пока нет.

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Когда и как проводить обработку?

Обрабатывать собаку от паразитов необходимо регулярно согласно инструкции к выбранному препарату. Ветеринары настоятельно рекомендуют перед применением читать инструкцию к препарату, по возможности, лучше проконсультировать с врачом.

«Следует учитывать вес и породу питомца, его индивидуальные особенности. Обрабатывать щенков можно несколько недель после плановой вакцинации», — отмечают специалисты.

Обработав животных средствами от клещей, владельцы значительно снижают риск заражения своих питомцев вне зависимости от того, средство защиты в какой форме было выбрано: капли, спреи, специальные ошейники или таблетки.

Эксперты предупреждают, что пироплазмоз — очень серьезное заболевание. При этом диагностика пироплазмоза является сложной и важной задачей, поскольку если заболевание не удается обнаружить в течение 36 часов, то потребуется более серьезное лечение, включающее капельницы. В тяжелых случаях — переливание крови.

Симптомами пироплазмоза являются повышение температуры, вялость, бледность слизистых оболочек, кровь в моче, рвота и диарея, судороги, отсутствие аппетита, затрудненное дыхание. При малейшем подозрении на болезнь следует немедленно обращаться к ветврачу.

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