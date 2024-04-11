За гаражную торговлю поддельными сигаретами тюменец заплатит крупный штраф

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
Калининский районный суд Тюмени установил, что мужчина закупался сигаретами в период с марта по май 2023 года. Полученные по почте коробки с немаркированными изделиями он хранил в гараже и планировал продать.
Размер причиненного им ущерба оценен в 1.1 миллиона рублей. Горе-бизнесмену назначили штраф в размере 800 тысяч рублей в доход государства.
Ранее «Наш город» сообщал, что за первый квартал 2024 года в Тюменскую область 16 раз пытались провезти опасную продукцию. В семенах и саженцах были обнаружены вредители.