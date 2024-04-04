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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Питомцы на миллион. В Тюмени продают самых дорогих кошек в мире

Питомцы на миллион. В Тюмени продают самых дорогих кошек в мире

4 апреля 2024, 10:24
Фото: Источник: Авито

Питомцы на миллион. В Тюмени продают самых дорогих кошек в мире

Среди них священная кошка за почти 9 миллионов, пара котов по миллиону каждый, а также представитель редкой породы за полтора миллиона

В Тюмени на сайте по продаже «Авито» продаются самые дорогие кошки в мире. Найти на сайте как минимум несколько страниц с неподъемными по цене питомцами.

Лидером по стоимости стала «Священная кошка майя» за почти 9 миллионов рублей или в обмен на недвижимость. Посетители объявления гадают — это имя кошки или она имеет прямое отношение к древнему народу. Другими дорогими питомцами стали пара кошек по миллиону каждая. По словам продавца — это идеальный вариант для тех, кто любит рано вставать и не ценит рассаду — ее кошки постоянно съедают.

Еще одним вариантом стал «Кот брата — колдуна» за миллион, он, по словам продавца, умеет идеально делать массаж и приятно мурчать.

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