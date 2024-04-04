Питомцы на миллион. В Тюмени продают самых дорогих кошек в мире

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В Тюмени на сайте по продаже «Авито» продаются самые дорогие кошки в мире. Найти на сайте как минимум несколько страниц с неподъемными по цене питомцами.
Лидером по стоимости стала «Священная кошка майя» за почти 9 миллионов рублей или в обмен на недвижимость. Посетители объявления гадают — это имя кошки или она имеет прямое отношение к древнему народу. Другими дорогими питомцами стали пара кошек по миллиону каждая. По словам продавца — это идеальный вариант для тех, кто любит рано вставать и не ценит рассаду — ее кошки постоянно съедают.
Еще одним вариантом стал «Кот брата — колдуна» за миллион, он, по словам продавца, умеет идеально делать массаж и приятно мурчать.