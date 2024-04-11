Спрос на студентов-вахтовиков вырос почти в 2,5 раза в Тюмени

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При этом в тройку самых высокооплачиваемых вакансий для студентов-вахтовиков вошли вакансии сотрудника склада (144,2 тысяч рублей), комплектовщика (125,3 тысячи рублей.) и упаковщика (113,7 тысячи рублей).
«Вакансии для молодежи размещаются во всех сферах экономики. За последние три года больше всего их предлагают на производстве и в АПК, в продажах, а также в строительстве, логистике и курьерской доставке. Это в первую очередь позиции для востребованного линейного персонала, где обучение и стажировку можно пройти прямо на рабочем месте», — рассказала РБК Тюмень региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.
По информации директора центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ Алексея Ларионова, сегодня работу с учебой совмещают рассказал порядка 40% учащихся выпускного курса. По его словам, также отмечается то, что студенты стали быстрее находить работу. К примеру, в 2023 году был после 2-2,5 месяцев после получения диплома, 93% выпускников вуза уже были трудоустроены.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области у геологов выросли зарплаты на 39%, до 125 тысяч рублей, с начала этого года из-за повышенного уровня спроса работодателей на представителей данной профессии.