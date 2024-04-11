Спрос на студентов-вахтовиков вырос почти в 2,5 раза в Тюмени

По информации директора центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ Алексея Ларионова, сегодня работу с учебой совмещают рассказал порядка 40% учащихся выпускного курса. По его словам, также отмечается то, что студенты стали быстрее находить работу. К примеру, в 2023 году был после 2-2,5 месяцев после получения диплома, 93% выпускников вуза уже были трудоустроены.